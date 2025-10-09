【エルサレム＝金子靖志】イスラエルとイスラム主義組織ハマスが９日、戦闘停止と人質解放で合意したことを受け、人質の家族らは歓喜の声を上げた。

「ようやく終わりが見える」。ロイター通信によると、イスラエルの商都テルアビブ中心部にある「人質広場」では、家族らが抱き合い、涙を流して喜び合う姿が見られた。息子マタンさんが人質となっているエイナブ・ザンガウカーさんは「希望が現実になった」と涙をにじませ、「息子に会ったら、抱きしめてキスをして、『愛している』と伝えたい」と語った。

人質４８人のうち、生存している人は半数以下の２０人とみられている。エルサレムの首相公邸前で人質解放を呼びかけている団体のメンバー、ルーフ・フランクさん（８９）は、「合意はとてもうれしいが、全員の帰還を確認するまで気は抜けない」と話した。

人質の家族会は９日の声明で、合意を「歓迎」する一方、「重要な一歩だが、最後の人質が帰還するまで私たちの戦いは終わることはない」と強調。イスラエル政府に対し、合意の履行が「少しでも遅れれば、人質に大きな代償が伴う可能性がある」と警告した。