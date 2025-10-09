【横浜18区】読めたら横浜ツウ！ 「老後を過ごしたい区」1位の神奈川区に潜む難読地名「反町」の正解
横浜市民でも「え、なんて読むの!?」と驚くような、横浜市内の難読地名をピックアップ！
この記事では、2025年10月12日に「神奈川区民まつり」が開催される横浜市神奈川区の難読地名「反町」に注目します。さて、あなたはこの地名を正しく読めるでしょうか？
地域の魅力を発見し、「わが町かながわ」を再認識する機会とするとともに、誰からも親しまれ、「住み続けたい町かながわ」につなげる機会として、区民が自主的に運営する祭りです。
2025年は10月12日に予定されており、100以上の飲食ブースや体験ブースが出店し、にぎやかなステージイベントも行われます。
「神奈川区民まつり」の会場となっているのは反町公園ですが、「反町」は何と読むでしょう？
反町の「反（そり）」の字には、「焼畑または耕作を休んでいる土地」の意味があります。そのことから、反町は「そりまち」と読まれるのが通例でした。
しかし、織物の大きさの単位としても使われた「反（たん）」の字を「反（そり）」と読むことは当時、一般の人にはなじみがなかったようで、「たんまち」と読まれるようになったのではないかと考えられています。また、「段町」が「反町」になったという説もあるようです。
ちなみに、反町がある神奈川区は、横浜18区で「老後を過ごしたいと思う区」ランキング（All About ニュース編集部が実施）で第1位となっています。
いかがでしたか？ 横浜を訪れた際は、ぜひ難読地名にも注目してみてください。
※参考：『横浜の町名』（横浜市市民局）
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)
