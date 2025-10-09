¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¹õÈ±»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡Ö½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¡×Ìó£·Ç¯¤Ö¤êÏ¢¥É¥é
¥¿¥ì¥ó¥È¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê37¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¡Ê12Æü³«»Ï¡¢ÆüÍË¸á¸å10»þÈ¾¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¾ð¤Ë¸ü¤¤ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡ÊµÚÀî¸÷Çî¡Ë¡¢Ãæ³Ø¶µ»Õ¤ÎºîÅÄº÷¡¢Âç¶â¤ò»ý¤Ä¤ï¤±¤¢¤êÃæ³ØÀ¸¤ÎÆï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤Î3¿Í¤ÎÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï¡¢18Ç¯¤ÎÆ±¶É¥É¥é¥Þ¡Ö¥¼¥í¡¡°ì³ÍÀé¶â¥²¡¼¥à¡×°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¡£µ×¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È»£±Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¤ª¼µ·¤·¤¿¡£
·àÃæ¤Ç¤ÏÂåÌ¾»ì¤Î¶âÈ±¤òÉõ°õ¡£¤³¤ÎÆü¤â¥¯¡¼¥ë¤Ê¹õÈ±»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÄÁ¤·¤¤»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¤¤Ê´¿À¼¤ò¾å¤²¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¥²¥¤¤Îº÷¤ò±é¤¸¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È·ù¤Ê¤³¤È¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÃÑ¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Æ²¡¹¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆüÍËÌë¤ÎÊüÁ÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÆü¤«¤é»ä¤â»Å»ö¤ä³Ø¹»¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë1ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£