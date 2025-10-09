2025年10月、飲食料品3024品目が値上げ。値上げする【定番ドリンク一覧】
株式会社帝国データバンクが9月30日に公表した「食品主要195社」価格改定動向調査によると、2025年10月1日から値上げされる飲食料品は合計3024品目に達し、今年4月以来、半年ぶりに3000品目を上回る大規模な値上げラッシュとなります。
この結果、2025年の値上げ累計品目数は12月までの公表分で2万381品目となり、2023年以来2年ぶりに2万品目の大台を超えました。
◆コカ・コーラ ボトラーズジャパン
対象となるのは「コカ・コーラ」や「ジョージア」「綾鷹」などで、ペットボトル、缶、紙パックなどの飲料商品全般です。メーカー希望小売価格から4.8〜23.0％値上げされます。コーヒー製品は1本当たり20〜30円、その他製品は20円、値上げとなります。
（一例）
「コカ・コーラ」「アクエリアス」（各500mL）
「綾鷹」（650mL）
180円→200円
「ジョージア ブラック」（500mL）
179円→209円
◆キリンビバレッジ
対象となるのは「午後の紅茶」や「生茶」などで、ペットボトル、缶、パウチなどの飲料商品全般です。メーカー希望小売価格を6〜22％値上げします。
（一例）
「午後の紅茶ストレートティー」（500mL）
「生茶」（525mL）
180円→200円
◆アサヒ飲料
対象となるのは「三ツ矢サイダー」「カルピス」「十六茶」などで、ペットボトル、缶、紙パックなどの飲料商品全般です。メーカー希望小売価格を約4〜25％値上げします。
（一例）
「カルピスウォーター」「三ツ矢サイダー」（各500mL）
「十六茶」（630mL）
180円→200円
◆伊藤園
対象となるのは「お〜いお茶」などで、ペットボトル、缶、紙パックなどの飲料商品のほか、ティーバッグなど全195品目です。メーカー希望小売価格から2.4〜22.2％値上げされます。
（一例）
「お〜いお茶」（600mL）
180円→200円
「TULLY'S COFFEE BARISTA'S BLACK」（390mL）
180円→220円
◆ダイドードリンコ
対象となるのは、「ダイドーブレンドオリジナル」など主力コーヒー飲料で、缶、ペットボトルなどの飲料商品全般です。メーカー希望小売価格から10〜15％値上げされます。
（一例）
「ダイドーブレンドオリジナル」（185g）
140円→160円
「ダイドーブレンド微糖コーヒーラボ世界一のバリスタ監修」（260g）
180円→200円
◆ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
対象となるのは、「キレートレモン」シリーズ、「加賀棒ほうじ茶」など、ペットボトル、缶をはじめとした飲料商品全般です。希望小売価格を約8〜22％値上げします。
（一例）
「キレートレモンWレモン」（500mL）
「加賀棒ほうじ茶」（525mL）
180円→200円
「ポッカコーヒーオリジナル」（190g）
140円→160円
飲料メーカー各社の主力商品は軒並み20円前後の値上げとなり、ペットボトルや缶コーヒーといった日常的に手に取る商品が中心です。お気に入りの一本をどう選ぶか、まとめ買いやPB商品への切り替えなど、工夫が必要となりそうです。
出典：「食品主要195社」価格改定動向調査 ― 2025年10月
(文:All About 編集部)
この結果、2025年の値上げ累計品目数は12月までの公表分で2万381品目となり、2023年以来2年ぶりに2万品目の大台を超えました。
値上げ品目数の最多は「酒類・飲料」10月の値上げを食品分野別に集計すると「酒類・飲料」の品目数が圧倒的に多く、全体の約75％を占めています。
定番ドリンクの改定価格をチェック大手飲料メーカー各社も10月から相次いで値上げに踏み切ります。代表的なメーカー別に、具体的な改定内容を見ていきます（以下、公式Webサイトおよび報道をもとに、編集部にてまとめたもの。価格は全て税抜・税別）。
◆コカ・コーラ ボトラーズジャパン
対象となるのは「コカ・コーラ」や「ジョージア」「綾鷹」などで、ペットボトル、缶、紙パックなどの飲料商品全般です。メーカー希望小売価格から4.8〜23.0％値上げされます。コーヒー製品は1本当たり20〜30円、その他製品は20円、値上げとなります。
（一例）
「コカ・コーラ」「アクエリアス」（各500mL）
「綾鷹」（650mL）
180円→200円
「ジョージア ブラック」（500mL）
179円→209円
◆キリンビバレッジ
対象となるのは「午後の紅茶」や「生茶」などで、ペットボトル、缶、パウチなどの飲料商品全般です。メーカー希望小売価格を6〜22％値上げします。
（一例）
「午後の紅茶ストレートティー」（500mL）
「生茶」（525mL）
180円→200円
◆アサヒ飲料
対象となるのは「三ツ矢サイダー」「カルピス」「十六茶」などで、ペットボトル、缶、紙パックなどの飲料商品全般です。メーカー希望小売価格を約4〜25％値上げします。
（一例）
「カルピスウォーター」「三ツ矢サイダー」（各500mL）
「十六茶」（630mL）
180円→200円
◆伊藤園
対象となるのは「お〜いお茶」などで、ペットボトル、缶、紙パックなどの飲料商品のほか、ティーバッグなど全195品目です。メーカー希望小売価格から2.4〜22.2％値上げされます。
（一例）
「お〜いお茶」（600mL）
180円→200円
「TULLY'S COFFEE BARISTA'S BLACK」（390mL）
180円→220円
◆ダイドードリンコ
対象となるのは、「ダイドーブレンドオリジナル」など主力コーヒー飲料で、缶、ペットボトルなどの飲料商品全般です。メーカー希望小売価格から10〜15％値上げされます。
（一例）
「ダイドーブレンドオリジナル」（185g）
140円→160円
「ダイドーブレンド微糖コーヒーラボ世界一のバリスタ監修」（260g）
180円→200円
◆ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
対象となるのは、「キレートレモン」シリーズ、「加賀棒ほうじ茶」など、ペットボトル、缶をはじめとした飲料商品全般です。希望小売価格を約8〜22％値上げします。
（一例）
「キレートレモンWレモン」（500mL）
「加賀棒ほうじ茶」（525mL）
180円→200円
「ポッカコーヒーオリジナル」（190g）
140円→160円
飲料メーカー各社の主力商品は軒並み20円前後の値上げとなり、ペットボトルや缶コーヒーといった日常的に手に取る商品が中心です。お気に入りの一本をどう選ぶか、まとめ買いやPB商品への切り替えなど、工夫が必要となりそうです。
出典：「食品主要195社」価格改定動向調査 ― 2025年10月
(文:All About 編集部)