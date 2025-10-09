¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÀ¨¤¤¡×¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¡ÖÈþ¥¸¥å-1¡×¤Ç¡ÈÅ·»Èµé¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÊÑ¿È¡ª ¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡×
»¨»ï¡Øanan¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï10·î8Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î2¿Í¤¬¡ÈÅ·»Èµé¡É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÅ·»Èµé¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¹È¤·¤ç¤¦¤¬
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ®ÀÐ¤ËÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«»Ð¤µ¤ó¡×¡Ö»Ð¤µ¤ó¤¿¤ÁÈþ½÷¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î´é¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ªåºÎïŽ¤Ž¤Ž¤¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ê¤ß¤Èþ¤·¤¹¤®¤ë¤··§¥×¥íÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¤ì¤¿¤Á¤Î¥ß¥å¡¼¥º¡×¡ÖÌÌÇò¤¯¤ÆÈþ¤·¤¯¤ÆÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¤¤¤Ê¤ß¤Èþ¤·¤¹¤®¤ë¤··§¥×¥íÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö#¹È¤·¤ç¤¦¤¬ ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¤Á¤å¤ë¤Á¤å¤ë±ð¥á¥¤¥¯¤Ç¡ÈÅ·»Èµé¡É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æ±»ï2466¹æ¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤´ë²è¡ÖÈþ¥¸¥å-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤È¤âÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤È©¥Ä¥ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»ï¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏËÜÊÔ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö4k¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤µ¤ó¡¢ÎÉ¡×¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤ÎÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÈ¯ÇäÃæ¤Îanan2466¹æ¡¢Èþ¥¸¥å-1¥°¥é¥ó¥×¥êSP¤Ë¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö4k¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤µ¤ó¡¢ÎÉ¡×¡Ö¤ªÈ©¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Ç¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦²Ä°¦¤µ¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢Æ±»ï¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
