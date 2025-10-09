ASUS、ビジネス向けデスクトップPC「ExpertCenter」にSFFモデル
ASUS JAPANは10月9日、ビジネス向けPCの新製品として、ノートPCノートPC「ASUS ExpertBookシリーズ」から4製品9モデル、デスクトップPC「ASUS ExpertCenter P500 SFF (P500SV)」から1製品2モデルを発表した。
発売されるのはExpertBook P1 (PM1403CDA/PM1503CDA)、ExpertBook P3 (PM3406CKA/PM3606CKA)、ExpertCenter P500 SFF (P500SV)。ExpertBook P1ではAMD Ryzen 7 7735HSを搭載して高い性能を実現しており、15.6インチながら約1.66kgの軽量筐体。ExpertBook P3は14インチモデルと16インチモデルをラインナップするほか、デスクトップPCExpertCenter P500 SFF (P500SV)はコンパクトなスモールフォームファクターに仕上げられている。
ASUS ExpertBook P3(PM3606CKA)
ASUS ExpertBook P3(PM3406CKA)
ASUS ExpertBook P1(PM1503CDA)
ASUS ExpertBook P1(PM1403CDA)
ASUS ExpertCenter P500 SFF (P500SV)
