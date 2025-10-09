Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¡à»Ù»ýÎ¨²¼¤²¤Æ¤ä¤ëáÌäÂê¤Ç¡Ö¤»¤á¤Æ¥«¥á¥é¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê£¶£²¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿à»Ù»ýÎ¨²¼¤²¤Æ¤ä¤ëáÈ¯¸À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Î²ñ¸«Á°¤Ë°ìÉôÊóÆ»¿Ø¤¬¡Ö»Ù»ýÎ¨²¼¤²¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£»þ»öÄÌ¿®¼Ò¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±ÇÁü¥»¥ó¥¿¡¼¼Ì¿¿Éô½êÂ°¤ÎÃËÀ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ë¤È³ÎÇ§¤·¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¤Ø¡¼¡¢¸·½ÅÃí°Õ¡×¤ÈÆ±¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¹¾Æ£Á°ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤ÏÊÆ¤ÏÇä¤ë¤Û¤É¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¼Ç¤¡£Àé¸¶¤»¤¤¤¸¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¡ÙÈ¯¸À¤Ç¥é¥¸¥ª¹ßÈÄ¤ËÊ©¶µ¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÄÉÊü¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÏÎã¤ÎÈ¯¸À¤ÇÃÏ¾åÇÈ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÄÉÊü¡×¤ÈÃøÌ¾¿Í¤Î¼º¸ÀÁûÆ°¤ÎÅ¿Ëö¤òÎóµó¡£¡Ö¤Ê¤Î¤ËÃí°Õ¤À¤±¡£¤»¤á¤Æ¥«¥á¥é¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£