Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、10月11日（土）の放送に、声優の松岡美里がゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

10月11日（土）放送のゲスト・松岡美里は、『キミとアイドルプリキュア♪』のキュアアイドル／咲良うた役や『映像研には手を出すな！』の水崎ツバメ役、『うたごえはミルフィーユ』の近衛玲音役など、様々な作品で活躍している声優だ。

佐久間とは、TVアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』で共演中。別の作品を通じて松岡を知っていたという佐久間は、「作品ごとに異なる声質で、作品に溶け込む松岡さんの演技に驚いた」と印象を明かす。

番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、松岡の人となりや声優になったきっかけについて掘り下げる。また、「人生のバイブルは？」という質問では佐久間も好きな作品『ピンポン』を挙げ、意気投合。大盛り上がりとなった収録の模様をお送りする。

番組収録を終えた松岡美里は、以下のようにコメントしている。

『マテムり』にお邪魔させていただきました、松岡美里です！

佐久間さんパワーで、お話させていただいた作品がキラキラ輝くようで…！

とても楽しく一瞬でした！ ありがとうございました!!

※松岡美里がゲスト出演する10月11日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20251011200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 松岡美里 ※10月11日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net