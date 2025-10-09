¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¡¢¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¤ËÆüËÜÊ¨¤¯¡£°ìÊý¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë²Ê³ØÎÏ
¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü15»þ～17»þ¡¢²Ð～¶âÍËÆü15»þ～17»þ35Ê¬¡Ë¡¢10·î9Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸µ¡¦Æü´©¥¹¥Ýー¥ÄÊÔ½¸¶ÉÄ¹¤Îµ×ÊÝÍ¦¿Í¤¬½Ð±é¡£º£½µ¡¢¥Îー¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤òºä¸ý»ÖÊ¸¡¦ÂçºåÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤¬¡¢¥Îー¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤òËÌÀî¿Ê¡¦µþÅÔÂç³ØÆÃÊÌ¶µ¼ø¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ë¥åー¥¹¤ä¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Î²Ê³ØÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Ä¹ÌîÃÒ»Ò¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥Îー¥Ù¥ë¥¦¥£ー¥¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¡¹¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µ×ÊÝÍ¦¿Í¡Ö¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤ò¤³¤ì¤À¤±¤È¤ì¤ë¤È¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£21À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÆüËÜ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬½Ð¤ëÇ¯¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤È¤ë¹ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤ÎÊý¤âÆþ¤ì¤ë¤È30¿ÍÌÜ¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤ËÊ¸³Ø¾Þ¤Î¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤Ï1901Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÊÌ¤ÇÆüËÜ¤Ï5°Ì¤Ç¤¹¡£1°Ì¥¢¥á¥ê¥«¡¢2°Ì¥¤¥®¥ê¥¹¡£¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÆüËÜ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×
µ×ÊÝ¡ÖÃæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤«¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¤¹¤´¤¤¡¢¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬¤è¤¯½Ð¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÆüËÜ¤Ï¡¢¤¤¤Þ²Ê³Ø¸¦µæÎÏ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅú¤¨¤È¤·¤Æ¡£Ê¸²Ê¾Ê¤¬ËèÇ¯¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤Î²Ê³Ø¸¦µæÎÏ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤òÄ´¤Ù¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â8·î¤ËºÇ¿·¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×
µ×ÊÝ¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¼«Á³²Ê³Ø·Ï¤ÎÏÀÊ¸¤ÎÁí¿ô¤ÏºòÇ¯Æ±ÍÍÀ¤³¦5°Ì¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê²¿ËÜ¡¢¼«Á³²Ê³Ø·Ï¤ÎÏÀÊ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÏÀÊ¸¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¸¦µæ¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡¢Èó¾ï¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤ÏÀÊ¸¡¢¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ä´ºº¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî¡Ö°úÍÑ¤µ¤ì¤¿²ó¿ô¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
µ×ÊÝ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¡ØTop10%ÏÀÊ¸¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É½Ð¤·¤¿ËÜ¿ô¤Ï5°Ì¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ç°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÏÀÊ¸¤Ï13°Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî¡ÖÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
µ×ÊÝ¡Ö¤¤¤Þ1°Ì¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¤¢¤È¤¬ÆüËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Top10%ÏÀÊ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸¦µæ¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤â»ØÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤ì¤¬¸½ºß¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤¤¤ÞÏ¢Â³¤·¤Æ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¸¦µæ¤Ï30Ç¯Á°¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤«¤é¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
µ×ÊÝ¡Ö¤½¤¦¡£Top10%ÏÀÊ¸¡¢90Ç¯Âå¤Ê¤É¤Ë¤Ï2°Ì¤ä3°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤É¤ó²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£21À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é7°Ì¡¢6°Ì¡¢9°Ì¡¢10°Ì¡¢12°Ì¤È¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î»ØÉ¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤¬¡¢²Ê³ØÎÏ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¡¢¤È¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¡£À¤³¦Åª¤Ë¸«¤ì¤ÐÏÀÊ¸¤ÎÁí¿ô¤¬Â¿¤¤¹ñ¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤ÏÀÊ¸¿ô¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜ¤ÏÁí¿ô¤¬5°Ì¤Ê¤Î¤ËTop10%ÏÀÊ¸¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¡£³§¤µ¤ó¤¬Èó¾ï¤ËÈá´ÑÅª¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤½¤ÎÇØ·Ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
µ×ÊÝ¡Ö¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤ÇÍ×°ø¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¯¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊª²Á¹âÆ¤ËÂÐ¤·¡¢¸¦µæÈñ¤ÎÁý²Ã¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ¶âÅª¤Ë¤â¡Ê¸·¤·¤¯¡Ë¡¢¿Íºà¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¸¦µæ´Ä¶¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ç¤¹¡×