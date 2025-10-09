喜多壱也が知ったU-20W杯という難関、CBとしての自信「後悔ないように準備はしているつもりやった。だけど、これがW杯か」
[10.8 U-20W杯決勝T1回戦 日本 0-1(延長) フランス サンティアゴ]
今大会の失点はPKによる1失点のみだった。U-20日本代表DF喜多壱也(ソシエダ)は「全体を通して無失点。今日のPKの1失点はもう誰も悪くないし、フランス相手にも全然崩される気はしなかった。自分たちDFとしては今後にすごくつながるものだった」と振り返った。
120分間、ほとんど決定機を作らせなかった。189cmの高身長で空中戦を制し、スピードに分があるフランスの選手に対しても、裏を突かれる場面は無し。延長後半7分には自陣に入ってきた相手にスライディングタックル。好守備後の咆哮は、チリサポーターを味方につけた。
だが、延長後半終了間際のPKによる失点で敗退。「素直にめちゃくちゃ悔しい。崩されたわけでもなく、自分たちで崩したわけでもなく、PKという。仕方がないというか、誰の責任でもないところで負けたことがすごく悔しい」。無念の失点に肩を落とした。
PK献上は梅木怜のハンドによるものだった。しかし喜多はベクトルを自らに向け、直前のクロスを上げられたシーンを悔やむ。
「僕と(横山)夢樹が挟んだところで奪い切ってしまえば、例のPKは絶対になかった。PKに至るまでのところでもっと大きくクリアできなかったのかとか、もっと細かい部分に目を向けていかないと」
「あのときなんでああしなかったんやろうとか、後悔ないように準備はしているつもりやった。だけど、これがW杯かというのは感じた」
世界の舞台を「素直にすごく楽しかった」と振り返りつつ、「まだまだもっとできた部分はもっとある」とも語る。ここにいるはずだった仲間たちの名前も自ら口にし、「(高橋)仁胡とか(中島)洋太朗とか、ほかにもおるけど、その人たちのためにももっと戦わなければならなかった」と思いを語った。
この経験を糧にする。「今までの人生のなかで一番悔しい経験やし、それはここにいる人全員そうだと思う。この経験をしたからこそ、自分が何をやるべきかというのはもう明確になっている。ほんまに自分に足りないところを徹底して直して、またロスに向かってみんなと会えたら」。新たな目標に気持ちを切り替えていた。
「もうこんな悔しい思いは二度としたくない。スペインに帰って自分がやるべきことをして、また代表活動に呼ばれるチャンスがあれば、そこで日ごろやってきたことをやりたい」。喜多はソシエダBでの挑戦に戻る。すでにラ・リーガ2部での出場機会も得たなかで、再びポジション争いに臨むつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
