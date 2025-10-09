アジアで経験重ねた23歳GK鈴木彩艶、“対強豪”で広がる見せ場「前から来るなら後ろが空く」
2023年10月から日本代表に定着し、大半の時期をアジアカップやW杯アジア予選など“アジア圏内”との戦いで過ごしてきたGK鈴木彩艶(パルマ)にとって、9月から始まった“アジア圏外”のW杯出場国とのテストマッチは日本の守護神としての新たなステージとなっている。
今回は自身初となる南米勢のパラグアイ、ブラジルとの2連戦。それでもセリエAで実績を重ねる23歳は「(相手が強豪国であっても)一戦に過ぎないのでそこまで変わる部分はない。どんな相手でもゴールを割らせないというところが自分の一番の仕事なので、そこの気持ちは変わらない」と自然体で向き合う構えだ。
そうは言っても対戦相手の分析は欠かさない。
10日のキリンチャレンジカップで対戦するパラグアイのエースFWアントニオ・サナブリアは、鈴木と同じセリエAのクレモネーゼ所属のストライカー。180cmという上背以上に力強い空中戦やポストプレーを強みとしており、出場してくるなら日本にとっても要警戒だ。
鈴木は「彼を含めてパラグアイの特徴はトップの選手に放り込んで、収めて起点を作るところ。それとどんな状況でもシュートを打ってくるという印象がある」と分析。「オーバーヘッドだったり、無理な体勢でも強引にシュートを打ってきて、それも枠に飛ばしてくるというところがあるのでそこの準備をしっかりしていきたい」と注意点を語った。
また強豪国との対戦では「逆に自分の強みを活かせるんじゃないかと思う」というイメージも持っているようだ。
「アジア予選やアジア杯はボールを持つ時間が多かったけど、自分が出た(9月の)メキシコ戦を含めて相手に持たれる時間があった。逆に自分がボールを持った時にはアジアの相手は自分まではプレッシャーに来なかったけど、中南米のチームは本当に勢いを持ってプレッシャーをかけてくる印象があった」
相手がプレッシングをかけてくるなら、世界屈指のキック力を持つ鈴木のロングフィードが活きる展開。「ビルドアップの関わりの中では前から来るなら後ろが空くと思うし、前で収められる選手も揃っているので、自分の武器を活かしながらボールを上手く前に進められるようにしていけたら」。一発のキックで得点に直結させるチャンスを狙っていく構えだ。
ここ最近の活動ではCB陣に負傷者が相次ぐなか、鈴木が最後尾にどっしりと構えているのは心強い限り。「常に同じ選手でやることはほぼないと思っている。常にケガであったり、イレギュラーなことは常に起きると思う。今回は不運な形でたくさんの選手がケガをしているけど、いまいるメンバーで全力で戦うことと、いまいるメンバーで上手くいい形が作れれば」。キャップ数も次戦で20試合目。弱冠23歳にして冷静沈着な守護神が日本の守備を支え続ける。
(取材・文 竹内達也)
