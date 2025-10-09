現地メディアに愛された市原吏音、U-20W杯敗退後にコミックなどのプレゼント貰う「チリを思い出して」
チリメディアから熱烈なインタビューを受けていたU-20日本代表DF市原吏音は、最後まで現地記者から愛されていたようだ。『ラジオ・スポーツ・チリ』は日本の敗退が決まったフランス戦後、市原に複数のプレゼントを渡したことを明かした。
市原はU-20ワールドカップ初戦で先制ゴールを決めると、『僕のヒーローアカデミア』の主人公デクによるポーズをゴールセレブレーションとして披露した。これがチリメディアから注目を集め、試合後には日本のアニメに関した怒涛の質問を受けることに。チリリーグのMFハビエル・アルタミラーノが日本のアニメや漫画のシーンをゴールセレブレーションで行っていることも紹介され、そのインタビューがSNSで公開されると多くの反響が寄せられていた。
さらに『TikTok』には市原が地元記者の腕にサインを描く様子や、DF喜多壱也との自撮り2ショットを撮るようにお願いされた動画も投稿されており、注目の的になっていた様子。第2戦のチリ戦後も多くの地元メディアに囲まれると、市原が「アニメは好きだけどラブじゃない」と弁明する異例の試合後インタビューも発信されている。
そうした中で迎えた決勝トーナメント1回戦で、日本は現地ファンから「ハポン!(スペイン語で日本)」の大声援を受けながら猛攻を仕掛けたが、0-1で敗れて大会を去ることになった。
すると『ラジオ・スポーツ・チリ』はXに「我々の記者が日本のキャプテンである市原吏音に別れの挨拶をしたかった」と綴り、ミックスゾーンで市原に声をかけた様子を公開。記者は市原に「グッドゲーム。心に残ったよ」と健闘を称えた後にリュックから現地のコミック『バラバセス』やチリのペナント、さらには飴を取り出して「チリを思い出して」とプレゼントした。市原は「グラシアス。アイラブチリ」と笑顔を見せ、「すべてのチリ人にありがとう」と英語で感謝。国際大会での思わぬ交流も幕を閉じた。
市原はU-20ワールドカップ初戦で先制ゴールを決めると、『僕のヒーローアカデミア』の主人公デクによるポーズをゴールセレブレーションとして披露した。これがチリメディアから注目を集め、試合後には日本のアニメに関した怒涛の質問を受けることに。チリリーグのMFハビエル・アルタミラーノが日本のアニメや漫画のシーンをゴールセレブレーションで行っていることも紹介され、そのインタビューがSNSで公開されると多くの反響が寄せられていた。
そうした中で迎えた決勝トーナメント1回戦で、日本は現地ファンから「ハポン!(スペイン語で日本)」の大声援を受けながら猛攻を仕掛けたが、0-1で敗れて大会を去ることになった。
すると『ラジオ・スポーツ・チリ』はXに「我々の記者が日本のキャプテンである市原吏音に別れの挨拶をしたかった」と綴り、ミックスゾーンで市原に声をかけた様子を公開。記者は市原に「グッドゲーム。心に残ったよ」と健闘を称えた後にリュックから現地のコミック『バラバセス』やチリのペナント、さらには飴を取り出して「チリを思い出して」とプレゼントした。市原は「グラシアス。アイラブチリ」と笑顔を見せ、「すべてのチリ人にありがとう」と英語で感謝。国際大会での思わぬ交流も幕を閉じた。
Japón quedó fuera del #MundialSub20 tras caer 1-0 ante Francia en alargue y nuestro reportero de #LaDeportivaDeChile quiso despedirse del capitán nipón Rion Ichihara.— Radio Sport Chile (@RadioSportChile) October 9, 2025
Además le entregó algunos regalos para que recuerde el apoyo del público chileno. pic.twitter.com/rWljX3MEA5