イングランド代表に結束求めるトゥヘル監督「我々は“アンダードッグ”としてW杯に臨むだろう」
イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は「我々はアンダードッグ(かませ犬/弱者)としてワールドカップに臨むだろう」とコメントし、結束して臨む必要性を示した。『BBC』などが伝えている。
北中米W杯欧州予選でK組に入るイングランドは、批判にさらされながらも開幕5連勝で首位に位置。今月の活動で8大会連続のW杯出場が決まる可能性もあり、1966年大会以来のW杯優勝へ一歩ずつ歩みを進んでいる。
ただ指揮官は「我々はアンダードッグ(かませ犬/弱者)としてワールドカップに臨むだろう。なぜなら数十年間優勝していないし、その間に何回も優勝したチームと対戦するからだ」と襟を正し、「チームとして団結して到着しなければ優勝できるチャンスはない」と強調した。
その上でトゥヘル監督は「国際大会でタイトルを優勝したか逃した話を聞くとき、いつも同じことを耳にする。チームになれていたのか、なれていなかったのかだ」と話し、「四六時中ともにしながら可能な限りアメリカにいるためにはグループになる必要がある。強い集団だ」とコメント。チームとしてのまとまりを何よりも重要視した。
