【料理時間ハンデマッチ 鉄人VS凡人シェフ軍団】

料理時間ハンデマッチがバージョンアップ！

スタジオを飛び出し、実際のスーパーで買い出しを行う！

岡村率いる“凡人シェフ軍団”は予算1万円で持ち時間が75分、

一方、“鉄人シェフ”はたったの1,000円で持ち時間30分という究極のハンデマッチ！！

料理のテーマは“ミートパイ”。

ハンデがあれば凡人シェフたちでも鉄人に勝つことができるのか！？

【凡人シェフ軍団】

岡村隆史、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）

【鉄人シェフ】

神子健シェフ





【ゴチになります26 第19戦】

ゲストは新木優子さん＆戸塚純貴さん！

テーマは“AIゴチ”

AIと人間どっちが勝つのか！

果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？

バトル会場情報

【店名】トゥーランドット臥龍居

【住所】東京都港区赤坂6丁目16-10 Y’s CROSS ROAD 1階〜2階

【電話番号】03-3568-7190

【営業時間】

平日 ランチ 11:30〜14:30 L.O.

ディナー 17:00〜21:00 L.O.

土日祝 ランチ 11:00〜14:30 L.O.

ディナー 17:00〜21:00 L.O.

※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。

【定休日】無し

【アクセス】



・東京メトロ 千代田線「赤坂駅」7番出口より徒歩6分

・都営地下鉄大江戸線「六本木駅」7番出口より徒歩6分

【お店紹介】

モダン中国料理界のパイオニアとして名高い脇屋友詞による、五味・五色のバランスが取れた珠玉の一皿をご堪能いただけます。カジュアルなアラカルトからフォーマルな場に相応しいコースまでご用意しており、シーンに合わせて柔軟に対応。「一人一皿」で提供される、上海料理をベースにした逸品をぜひご堪能ください。



結果発表

設定金額：3万円

自腹額：28万1400円 岡村隆史 食事代支払い

おみや：2万8512円 岡村隆史 おみや代支払い

1位小芝風花（−700円）2万9300円2位せいや（−1400円）2万8600円3位白石麻衣（−1700円）2万8300円4位戸塚純貴（＋4500円）3万4500円5位増田貴久（＋7600円）3万7600円6位高橋文哉（＋7700円）3万7700円7位新木優子（＋8300円）3万8300円最下位岡村隆史（＋17100円）4万7100円

>>ゴチレギュラー総支払額はこちら