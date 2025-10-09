ぐるナイ 新木優子・戸塚純貴とAIゴチ＆料理ハンデマッチ2時間SP！！
【料理時間ハンデマッチ 鉄人VS凡人シェフ軍団】
料理時間ハンデマッチがバージョンアップ！
スタジオを飛び出し、実際のスーパーで買い出しを行う！
岡村率いる“凡人シェフ軍団”は予算1万円で持ち時間が75分、
一方、“鉄人シェフ”はたったの1,000円で持ち時間30分という究極のハンデマッチ！！
料理のテーマは“ミートパイ”。
ハンデがあれば凡人シェフたちでも鉄人に勝つことができるのか！？
【凡人シェフ軍団】
岡村隆史、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）
【鉄人シェフ】
神子健シェフ
【ゴチになります26 第19戦】
ゲストは新木優子さん＆戸塚純貴さん！
テーマは“AIゴチ”
AIと人間どっちが勝つのか！
果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？
バトル会場情報
【店名】トゥーランドット臥龍居
【住所】東京都港区赤坂6丁目16-10 Y’s CROSS ROAD 1階〜2階
【電話番号】03-3568-7190
【営業時間】
平日 ランチ 11:30〜14:30 L.O.
ディナー 17:00〜21:00 L.O.
土日祝 ランチ 11:00〜14:30 L.O.
ディナー 17:00〜21:00 L.O.
※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。
【定休日】無し
【アクセス】
・東京メトロ 千代田線「赤坂駅」7番出口より徒歩6分
・都営地下鉄大江戸線「六本木駅」7番出口より徒歩6分
【お店紹介】
モダン中国料理界のパイオニアとして名高い脇屋友詞による、五味・五色のバランスが取れた珠玉の一皿をご堪能いただけます。カジュアルなアラカルトからフォーマルな場に相応しいコースまでご用意しており、シーンに合わせて柔軟に対応。「一人一皿」で提供される、上海料理をベースにした逸品をぜひご堪能ください。
結果発表
設定金額：3万円
自腹額：28万1400円 岡村隆史 食事代支払い
おみや：2万8512円 岡村隆史 おみや代支払い