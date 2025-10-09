【台風情報】三連休中の天気はどうなる？ 台風23号(ナクリー)は今後急カーブし東へ向かうか 三連休に日本列島接近の恐れ このあとの勢力と進路を詳しく 沖縄・奄美への影響は？ 進路予想 気象庁
気象庁発表
台風第２３号は、日本の南を１時間におよそ２５キロの速さで北西へ進んでいます。
台風第２３号は、９日１８時には日本の南の北緯２４度３０分、東経１３４度２５分にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで中心から半径２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
２４時間後の１０日１８時には南大東島の北北西約７０キロの北緯２６度２５分、東経１３０度５５分を中心とする半径１２０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
■沖縄・奄美への影響は
台風第２３号は１１日から１２日頃にかけて、沖縄地方、九州南部・奄美地方に接近するおそれがあります。奄美地方では１１日は、暴風や高波に警戒し、九州南部・奄美地方では１１日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、沖縄地方では１１日にかけて、強風や高波に注意してください。
［気象概況］
台風第２３号は、９日１５時には日本の南にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルとなっています。
台風は１１日にかけて、発達しながら沖縄の南を北西に進み、１２日頃にかけて、沖縄地方、九州南部・奄美地方に接近するおそれがあります。台風に向かう暖かく湿った空気の影響で、奄美地方と沖縄地方では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。
１２日以降、台風は東よりに進路を変えて本州の南の海上を進み、西日本や東日本に影響する可能性があります。
［波の予想］
奄美地方と沖縄地方では１０日から１１日にかけて、うねりを伴いしける所がある見込みです。
１０日に予想される波の高さ
奄美地方 ４メートル うねりを伴う
沖縄地方 ５メートル うねりを伴う
１１日に予想される波の高さ
奄美地方 ６メートル うねりを伴う
沖縄地方 ５メートル うねりを伴う
［雨の予想］
九州南部・奄美地方と沖縄地方では、台風に向かう暖かく湿った空気の影響で、１１日から１２日頃にかけて大雨となるおそれがあります。
１０日１８時から１１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
奄美地方 １２０ミリ
［風の予想］
奄美地方と沖縄地方では１１日にかけて、非常に強い風の吹く所があるでしょう。
１０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
奄美地方 １５メートル （２５メートル）
沖縄地方 ２０メートル （３０メートル）
１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
奄美地方 ２５メートル （３５メートル）
沖縄地方 １８メートル （３０メートル）
［防災事項］
奄美地方では１１日は、暴風や高波に警戒し、九州南部・奄美地方では１１日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。沖縄地方では１１日にかけて、強風や高波に注意してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
■今後の全国の天気を画像で（地方ごとに）
