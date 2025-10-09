10月8日、女優・中村玉緒の近況を『女性自身』が報じ、ファンの間に衝撃が走った。

「中村さんが同誌に都内の施設に入居していることが報じられたのは2023年8月のこと。認知症の症状が見られていたようです。2022年には深夜に自宅付近を裸足で徘徊し、警察沙汰になったことが報じられました。

さらに、2023年1月の大映創立80周年記念のトークイベントでは同じ話を繰り返して現場を慌てさせ、2月には仕事先で転倒し圧迫骨折したことで施設への入所を決意。入所から約2年が経過した2025年3月には体調悪化のため救急搬送されましたが、現在は回復しているようです。しかし同報道では“快活な表情が消えた”という表現が用いられるなど、認知症の症状がかなり深刻であることがうかがえます」（芸能記者）

実際に、Xでは中村を心配する声が聞こえてきた。

《中村玉緒さん、今は老人ホームでお世話になってるんだね。86歳ということで認知機能悪化とか心配》

《また明るい玉緒さんをテレビでみたいなあ》

《玉緒さんも元気になって欲しい》

中村といえば明るいキャラクターで知られ、バラエティ番組などでのユーモアあふれる発言が愛されてきた。パチンコ好きで知られており、本誌は2021年に店に通う姿をキャッチしている。

「2019年に長男の鴈龍さんの孤独死をきっかけに、同じマンションで暮らしていた長女と仲違いしたことから、82歳で“家出”をした中村さん。一人暮らしの寂しさや環境の変化によるストレスを、趣味のパチンコで解消していたのでしょう。それが一転、闘病生活になってからは思うように店に足を運べなくなりました。『女性自身』の報道では、松平健さんの訪問に涙を流して喜んだといいますから、彼女にとってもいい刺激になったのではないでしょうか」（同前）

また中村の笑顔が見られることをファンは願っているがーー。