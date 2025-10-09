º´Æ£¾¡Íø¤¬ÌÜ¤òâÔ¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥óÊÒ¼ê¤Ë¤â¤°¤â¤°¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Çー¥È¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤È¤¤á¤¯¡×¡Ö¥×¥é¥Ù´¶¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë
timeleszº´Æ£¾¡Íø¤¬¥ï¥¤¥ó¤ò¥°¥é¥¹¤Ç°û¤à»Ñ¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
º´Æ£¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡ØA Bird on Tiptoe¡Ù¤ò10·î30Æü¤Ë½ÐÈÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥Óー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Æ£¤ÏÇò¥ï¥¤¥ó¤ò¼ê¤ËÌÜ¤òâÔ¤Ã¤¿¤ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÎÁÍý¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ë»Ñ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Çー¥È¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤È¤¤á¤¯¡×¡Ö¥×¥é¥Ù´¶¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£