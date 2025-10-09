巨人の中山礼都内野手が９日、ＣＳ突破に貢献する決意を示した。東京ドームで行われた練習に参加して調整。１１日から始まるＤｅＮＡとのクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）に向けて、「チャレンジャーとして思いきりやるだけだと思っています」と闘志を燃やした。

昨年のＤｅＮＡとのＣＳ最終Ｓでは正二塁手の吉川が離脱したことで、急きょ先発の機会が巡ってきた。同Ｓでは６試合に出場して１９打数５安打、１本塁打。昨季までシーズンでの本塁打０ながら、同Ｓ５戦目で“プロ１号”となる決勝ソロを放つなど存在感を発揮した。

１年の時を経て、今はさらに成長した姿がある。今季はシーズン途中から外野に挑戦し、自己最多の１０３試合出場。夏場以降、右翼の定位置を奪取して打率２割６分５厘、７本塁打、３２打点をマークするなど大きく飛躍を遂げた。レギュラーの一角となり昨年とは立場も変わったが、「与えられたところでしっかり結果を残すだけなので、そこについては特に変わらずにやりたい」と冷静に見据えた。

求めるのはチームの勝利。伸び盛りの若武者は「一番はチームが勝つこと。それを最優先に、勝つために何ができるかを考えてやりたい」と誓った。