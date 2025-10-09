俳優の大泉洋が９日放送のテレビ朝日系特番「徹子の部屋５０周年突入 伝説映像今夜解禁ＳＰ」（午後７時）に出演。長年、司会を務めている黒柳徹子のゲストへの質問に仰天する一幕があった。

今年、５０年目に突入した同番組。今回は放送１万２６３０回の中から発掘したお宝映像を紹介した。

１９８４年の放送回でゲストに迎えたプロレスラー・アントニオ猪木さん（当時４１）に黒柳は「初めて近くで見るんですけど、やっぱり大きくていらゃっしゃいますねえ」と話しかけると、いきなり「やっぱり、そのアゴで得してらっしゃるところはあります？」と驚がくの質問。

「アゴで…」と苦笑した後、「アゴで。そうですね。悩みがありましてね、昔ね。力道山に『アゴ、アゴ』言われましてね。ちょうど１７、８でしょ。いろいろ色気が出て来ましてね。鏡見ると実際にアゴが出てるんですよね」と真面目に答えた猪木さんに、さらに「申し訳ないんですけど、下の歯の方が上の歯より出てらっしゃいますね。もっと、アゴが出てきちゃったら、どうしようかと思います？」とズケスケ質問。

「整形手術とかしてもらおうかな？と思ったこともあって…」と明かす猪木さんの映像を見届けた進行役のマツコ・デラックスは「すごいわ！ 徹子さん」と大ウケ。その隣で大泉は「すげえよ。マジ、すげえ！」と絶叫。

黒柳に「あきれた？ やっぱり、アゴのことは聞けない？」と聞かれると「いや、すごいです。（アゴのことを）誰が聞けましょうや？」と逆に問いかけた大泉。隣のマツコに「やっぱり時代ですか？ あんなことを聞けるのは」と問いかけると、マツコは「いや、時代じゃないです。徹子だからです。時代のせいにしちゃいけません」と、きっぱり言い切っていた。