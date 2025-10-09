新作待ってたーー！！【3COINS】大人が週5で使いたい♡「ヘアアクセ」

秋が深まる今の時期、装いに華やぎを添えたいならヘアアクセサリーにもこだわってみて。【3COINS（スリーコインズ）】には、デイリー使いにぴったりな新作ヘアアクセサリーがたくさん登場しているみたい。髪をまとめるだけで季節感とこなれ感を演出できるのがポイントです。今回は、3COINSの豊富なラインナップから、大人にぴったりなヘアアクセサリーをご紹介。

マットなチェック柄が秋にぴったり

【3COINS】「チェックスクエアバンス」\330（税込）

約縦4.5 × 横5cmと小さめのバンスクリップ。ラフなハーフアップにぴったりなサイズです。マットな質感のチェック柄は、あたたかみがあり秋のファッションにぴったり。カラーは、髪に馴染みやすいブラウンとブラックの2色展開です。

シアー素材が秋コーデに抜け感をプラス

【3COINS】「シアーチェックシュシュ」\550（税込）

抜け感を演出できそうなシアー素材のシュシュ。チェック柄がさり気なく季節感をプラスしてくれそうです。ボリューム感のあるシュシュは、お団子ヘアやポニーテールなどのまとめ髪におすすめ。ファッションの一部としてコーディネートを楽しめそうです。

存在感のあるダルメシアン柄

【3COINS】「ダルメシアンポニー」\330（税込）

こちらは、ポニーテールにぴったりなヘアゴム。存在感のあるダルメシアン柄が大人っぽい印象です。ゴムを隠して髪をまとめられるので、ラフに結ぶだけでもおしゃれ見えしそう。オフィスやカジュアルなど、幅広いシーンで活躍しそうです。

挟むだけでかわいいリボンモチーフバンス

【3COINS】「パール付フロッキーリボンバンス」\550（税込）

リボンモチーフが女性らしい印象のバンスクリップ。上品なパール風パーツがアクセントになっています。約縦5 × 横11.5cmと大きめなので、まとめ髪やアップスタイルにおすすめ。ざっくりと髪を挟むだけでリボンをあしらったようなかわいい後ろ姿が作れる手軽さも魅力。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri