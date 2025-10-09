Snow Man佐久間大介、『キミプリ』共演の松岡美里と“人生のバイブル”で意気投合
9人組グループ・Snow Man・佐久間大介がパーソナリティーを務める文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）11日の放送回は、声優の松岡美里がゲスト出演する。
【写真】アンニュイな表情…透け感ある衣装の松岡美里
松岡は、『キミとアイドルプリキュア♪』のキュアアイドル／咲良うた役や『映像研には手を出すな！』の水崎ツバメ役、『うたごえはミルフィーユ』の近衛玲音役など、さまざまな作品で活躍している声優。
佐久間とは、テレビアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』で共演中。別の作品を通じて松岡を知っていたという佐久間は、「作品ごとに異なる声質で、作品に溶け込む松岡さんの演技に驚いた」と印象を明かす。
番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、松岡の人となりや声優になったきっかけについて掘り下げる。また、「人生のバイブルは？」という質問では、佐久間も好きな作品『ピンポン』を挙げ、意気投合。大盛り上がりとなる。
松岡は収録後「『マテムり』にお邪魔させていただきました、松岡美里です！佐久間さんパワーで、お話させていただいた作品がキラキラ輝くようで…！とても楽しく一瞬でした！ありがとうございました!!」と充実のコメントを寄せている。
