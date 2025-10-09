コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンのコメダ珈琲店が、「ドデカメンチバーガー」「ドデカチーズメンチバーガー」を10月16日から数量限定で発売します。

「ドデカメンチバーガー」は、大きなバンズからもはみ出るほどのボリュームという「ドデカメンチ」を、特製の濃厚ソース、キャベツと組み合わせ、バンズで挟んだ新作商品。「ドデカメンチ」は豚肉とタマネギのシンプルな組み合わせの中種と、サクサクの衣が特徴。かみ応えとジューシーさを感じられる一品となっています。

「ドデカチーズメンチバーガー」は、「ドデカメンチ」にデミグラスソースとチェダースライスチーズ、チェダーチーズ入りソースを重ね、キャベツを組み合わせたバーガー。ジューシーな「ドデカメンチ」とチーズの味わいが絡み合い、食べ進めるごとに“ド級のチーズ感”が楽しめます。

どちらの商品とも、2つに切った状態で提供されます。

同社は「手に持って、大きなお口で豪快に頬張れば、肉のうまみ・重みは限界突破です！ 圧倒的な迫力を、ぜひ体感ください！」とコメントしています。

価格は「ドデカメンチバーガー」が890〜960円、「ドデカチーズメンチバーガー」が970〜1040円（どちらも税込み、店舗により異なる）。全国の同店（一部店舗を除く）で、11月下旬（予定）まで販売されます。数量限定のため、なくなり次第終了です。

商品名に「ドデカ」と入ったバーガーの登場に、SNSではその“サイズ感”を巡って早速大きな話題に。「コメダのドデカ怖すぎる」「ただでさえデカいコメダさんが？？？？」「笑っちゃうくらいデカそう」「コメダが自らドデカと名乗ってるということは期待しかない」「コメダのバンズ結構大きかったような…」「重さもありそう」「あのコメダが『デカい』って公言するってことは、1人じゃ食べきれない量あると思った方が…」「レギュラーがあのサイズだもんな」「コメダがデカいって言うんだからデカいんだろうなw」「普段商品の大きさを言わないコメダが…」など、ざわつく事態となっています。