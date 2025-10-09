宝塚歌劇宙組『ＰＲＩＮＣＥ ＯＦ ＬＥＧＥＮＤ』の新人公演が９日、兵庫県の宝塚大劇場で行われた。初舞台から７年目、１０５期の大路りせ（おおじ・りせ）が２度目の新人公演主演を務め、本公演で新トップスター・桜木みなとが演じた“セレブ王子”として躍動。客席にトキメキを運んだ。

ＬＤＨ ＪＡＰＡＮと宝塚歌劇のコラボミュージカル。大路演じる朱雀奏を筆頭に、同じく１０５期の泉堂成（せんどう・なる）演じる“ヤンキー王子”京極尊人ら個性豊かな王子様たちが続々と集結。新人公演初ヒロインとなった１０６期の風羽咲季（かざはね・さき）演じる成瀬果音をめぐって、「伝説の王子選手権」でしのぎを削る。

桜木からは「とにかく楽しんで。思いっきり伸び伸びと『大路りせ』を見せつけてこい！」と背中を押されたという大路。その言葉通りステージでは笑顔を輝かせ、お姫様抱っこや“壁ドン”など、これぞ王子様といった胸キュンでコミカルな演技で魅了した。

前回の新人公演主演（２３年３月『カジノ・ロワイヤル』）の時は「自分でいっぱいいっぱいになってしまっていた」という大路だが、今回は「周りを見る余裕だったり、みんなの力を感じながら舞台に立つことができました」と成長を実感。「こんなにも心から幸せで楽しめた舞台は、今日が初めてです」と充実の表情で語った。

カーテンコールでは「メンバーの真剣に向き合う姿に私もたくさんの力をもらい、みんなで作り上げることができました。まだ東京公演もありますが、これからの宝塚人生につながる舞台を作り上げられるよう、全身全霊で学び、精進して参ります」とあいさつ。客席から大きく温かい拍手を浴びていた。

東京宝塚劇場での新人公演は１２月４日。