乃木坂46井上和、先輩・久保史緒里に“お揃いヘア”リクエストするも「フラれましたね」

10月8日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・井上和が、グループからの卒業を発表している先輩・久保史緒里とのエピソードを語った。

放送内で、リスナーから送られた“ライブ中の映像で出てきたツインテール姿にメロメロになった”といったメッセージを読み上げた井上は、「私はツインテールでライブをしたことがなかったの」「まず、ヘアアレンジをすること自体がそんなになくて、今まで。でも『今年はするぞ！』って意気込んでたんですよ」と切り出した。

続けて、「ちょっと話飛んじゃうんですけど、私、昨年、舞台でセーラームーンをやらせていただいてたの」「で、菅原咲月ちゃんもセーラームーン、久保史緒里先生もセーラームーンやってたの。“これ、今年3人でツインテールしないでいつするんだ”って思って」「さっちゃんと『え、やろうよ！』みたいな話になったの。で、『久保さんも言ったらやってくれるかな？』って言ってて」と説明。

さらに、「絶対やらせようって思ったんだけど（久保に）『あ、う〜ん無理かも！』って言われて。“えっ？”みたいな。“無理かも？断られた！”みたいな」「フラれましたね。ちゃんと」と、断られてしまったことを明かした。

また、以前に見た久保のツインテール姿が可愛くて忘れられないと熱弁しつつ、「次ライブってなると、やっぱ久保史緒里さんの卒業コンサートになってしまうので、きっとまぁやってくれないだろうなぁ。悔しいなぁ。ちょっと悔いが残りましたね」と残念そうにしていた。