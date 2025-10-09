¡Ö¤Þ¤¸ÌÓ·ê¤É¤³¡×ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢âÛ¤òÊÄ¤¸¤¿ÈþÈ©SHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
10·î9Æü¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃî¤ß¤¿¤¤¤ä¤í¡×¥µ¥ó¥°¥é¥¹SHOT¤â¸ø³«
10·î11Æü¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(¥í¥´) I am ayu -ep.¶-¡Ù¤ÎÃæ¹ñ¡¦¹º½£¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÍºê¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖLanded in ¾å³¤¡×¤ÈÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬È¿¼Í¤·¡¢¼«¿È¤Î´é¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë4ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö#ºÇ¸å¤Î°ìËç #Ãî¤ß¤¿¤¤¤ä¤í¡×¡Ö#ºÇ½é¤Î°ìËç #¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤ß¤¿¤¤¤ä¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö1ËçÌÜ¤ÈºÇ¸å¤Îº¹ww¡×¡ÖÃîayu¤â¥Õ¥¡¥ëayu¤âÁ´Éô¤À¤¤¤¹¤¡¼¤Ã¡ª¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¸ÌÓ·ê¤É¤³¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼28Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¸½ºß¤â¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÉÍºê¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢ºòÇ¯½©¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(¥í¥´) ¡ÁI am ayu¡Á¡Ù¤Î¡È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¢±é½ÐÁ´¤Æ¤ò¿·¤·¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤ÆºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê