「爆イケすぎるーー！」賀来賢人、渋過ぎるスーツスタイル公開「イケおじ街道真っしぐら」「マンキンかと思った」
俳優の賀来賢人さんは10月8日、自身のInstagramを更新。Polo Originalsのイベントでのカットを公開し、話題を集めました。
【写真】賀来賢人の渋すぎるスーツスタイル
この投稿にファンからは、「ねえ なんでそんなにかっこいいの？」「爆イケすぎるーー！」「渋いな〜」「イケおじ街道真っしぐらでわたしは嬉しいっ！」「マンキンかと思った」との声が集まりました。また、コメント欄では、「りゅうじいいいいいいい！！！！！」とNetflixドラマ『今際の国のアリス』での賀来さんの役を叫ぶ人もいました。
(文:勝野 里砂)
イケおじ路線まっしぐら賀来さんは2枚の写真を投稿しています。1枚目は椅子に座ってカメラを見つめるショット、2枚目は横顔を切り取った写真です。どちらも、3日に公開した同イベントでの写真と思われます。ダークグリーンのタータンチェックを取り入れたアメリカン・トラディショナルスタイルのスーツが、賀来さんによく似合っています。
『今際の国のアリス』に出演賀来さんは25日より配信が始まった同ドラマシーズン3に新キャストとして出演。麻生羽呂さんの同名漫画を原作とする同シリーズは、2020年にNetflixで初配信され、2022年にはシーズン2も配信された大ヒット作です。賀来さんは、死後の世界を研究するリュウジ役として登場しています。
