来年２月に迫るミラノ・コルティナ五輪の選手村が開幕までに完成しない恐れが出てきた。

英五輪専門メディア「インサイドザゲームズ」は「２０２６年冬季オリンピックの開会式まであと４か月となった今、ミラノの主催者は、主要な建設工事はすでに完了しているものの、選手に不可欠なサービスを設置する必要のある施設の完成に向けて時間との戦いに直面している」と工事が遅れている現状を報じた。

「組織委員会は数日前に敷地の管理権を取得し、食堂、ジム、医療センターなどの共用エリアをわずか数週間で整備するという課題に直面しており、プレッシャーは高まっている。この状況を考えると、選手村が選手たちのために間に合うように完全には準備が整わないリスクがある」と大ピンチの状況を強調した。

「このプロジェクトに詳しい情報筋は、ミラノ・コルティナの主催者は、２月６日にサン・シーロ・スタジアムで予定されている開会式までにすべての準備を整えるため『迅速に行動する必要がある』と述べた。近頃の絶賛の声やコイマ・サール社によるプロジェクトの早期完成にもかかわらず、情報筋は、建物は完成しているものの、必須サービスの設置に関する具体的な計画はまだないと警告した」と主要部分は工期通りだが、付随的なエリアの工事が遅れているようだ。

「組織委員会は『１階部分の工事など、まだ完了していない部分もあるものの、今後数週間でこれらの問題解決に全員が尽力している』と認めた。まさにこの１階に、オリンピック村に活気を与える医療施設、ケータリング施設、トレーニング施設が設置される予定だ」と指摘している。

国際大会では工事が遅れるケースは多いが、ミラノ・コルティナ五輪は開幕までに間に合うのか。