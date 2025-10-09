◆第５９回東京盃・Ｊｐｎ２（１０月９日、大井競馬場・ダート１２００メートル＝１着馬にＪＢＣスプリントへの優先出走権、良）

スプリンターが集ったダートグレード競走は１６頭（ＪＲＡ５、南関東１１）によって争われ、岩田望来騎手が騎乗した２番人気でＪＲＡのヤマニンチェルキ（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）が勝利。重賞３連勝を飾った。勝ち時計は、１分１０秒７。

２着は４番人気でＪＲＡのクロジシジョー（戸崎圭太騎手）、３着は３番人気でＪＲＡのサンライズアムール（池添謙一騎手）だった。

クロジシジョーは、２走前のＮＳＴ賞でオープン特別３勝目。前走のサマーチャンピオンでは７着に敗れたが、これまで６勝を挙げる１２００メートル戦で、大外からの出走にもかわらず猛然と追い上げ、２着を確保した。

戸崎圭太騎手（クロジシジョー＝２着）「道中で、もう少しついて行ければ良かったですね。暑い中使ってきたのに、ここまで整えてくれたスタッフに感謝したい」

池添謙一騎手（サンライズアムール＝３着）「うながしてポジションを取れてからはいい形で運べた。最後まで、しぶとく踏ん張ってくれた」

坂井瑠星騎手（ドンアミティエ＝４着）「道中の感じも良かったし、ここを使ったことで、もっと良くなると思います」

御神本訓史騎手（マックス＝５着）「このレースが合っているのか、スタートも出たし、良く頑張ってくれた」