（C）エス・アンド・エス

”日本” をモチーフにした着ぐるみ姿のキューピーちゃんを楽しめるコスチュームキューピー（R）シリーズ「JAPAN -日本-（全7種）」が新登場！　ちょこっとおそばに飾ってみない？

コレクションやお土産におすすめの、様々な格好をしたキューピーが楽しめる、コスチュームキューピー（R）シリーズ新作「JAPAN -日本-（全7種）」がやってきました！

今回のコスチュームテーマはその名の通り「日本」。
ラインナップは豚カツ、鳥居、秋田犬、とんかつ、お相撲さん、カニ、信楽焼たぬきの7種類の着ぐるみコスチュームを身に纏ったキューピーちゃんが登場する。

「豚カツ」は豚の着ぐるみ＆豚カツプレートを持ったキューピー、「とんかつ」はとんかつ姿のキューピー。
鳥居やカニはそのまんま！　顔と手足がちょこんと見える着ぐるみ姿がとってもキュートです。
秋田犬やお相撲さん、信楽焼たぬきの可愛い着ぐるみ姿もとっても似合ってます♪

集めて飾って楽しい、コスチュームキューピー（R）「JAPAN -日本-（全7種）」は2025年10月上旬より関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップなどで順次展開！　ぜひ探してみてね。

