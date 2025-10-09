“日本” な着ぐるみ姿が可愛い「コスチュームキューピー（R）」
”日本” をモチーフにした着ぐるみ姿のキューピーちゃんを楽しめるコスチュームキューピー（R）シリーズ「JAPAN -日本-（全7種）」が新登場！ ちょこっとおそばに飾ってみない？
☆様々な日本コスチューム姿のキューピー（R）マスコットをチェック！（写真8点）＞＞＞
コレクションやお土産におすすめの、様々な格好をしたキューピーが楽しめる、コスチュームキューピー（R）シリーズ新作「JAPAN -日本-（全7種）」がやってきました！
今回のコスチュームテーマはその名の通り「日本」。
ラインナップは豚カツ、鳥居、秋田犬、とんかつ、お相撲さん、カニ、信楽焼たぬきの7種類の着ぐるみコスチュームを身に纏ったキューピーちゃんが登場する。
「豚カツ」は豚の着ぐるみ＆豚カツプレートを持ったキューピー、「とんかつ」はとんかつ姿のキューピー。
鳥居やカニはそのまんま！ 顔と手足がちょこんと見える着ぐるみ姿がとってもキュートです。
秋田犬やお相撲さん、信楽焼たぬきの可愛い着ぐるみ姿もとっても似合ってます♪
集めて飾って楽しい、コスチュームキューピー（R）「JAPAN -日本-（全7種）」は2025年10月上旬より関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップなどで順次展開！ ぜひ探してみてね。
（C）エス・アンド・エス
☆様々な日本コスチューム姿のキューピー（R）マスコットをチェック！（写真8点）＞＞＞
コレクションやお土産におすすめの、様々な格好をしたキューピーが楽しめる、コスチュームキューピー（R）シリーズ新作「JAPAN -日本-（全7種）」がやってきました！
今回のコスチュームテーマはその名の通り「日本」。
ラインナップは豚カツ、鳥居、秋田犬、とんかつ、お相撲さん、カニ、信楽焼たぬきの7種類の着ぐるみコスチュームを身に纏ったキューピーちゃんが登場する。
鳥居やカニはそのまんま！ 顔と手足がちょこんと見える着ぐるみ姿がとってもキュートです。
秋田犬やお相撲さん、信楽焼たぬきの可愛い着ぐるみ姿もとっても似合ってます♪
集めて飾って楽しい、コスチュームキューピー（R）「JAPAN -日本-（全7種）」は2025年10月上旬より関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップなどで順次展開！ ぜひ探してみてね。
（C）エス・アンド・エス