ByUR（バイユア）美容液・クリーム 全6品リニューアル！進化の鍵は“毛穴管理”

肌の触り心地やメイクのりに、毛穴の凹凸が気になる季節…。そんな悩みに応えるべく、コスメブランドByUR（バイユア）が人気の「プランプハニー」「スージンググリーン」「ビタギビング」シリーズの美容液・クリームを2025年10月23日（木）より全6品リニューアル発売♡発酵ハチミツ、アゼライン酸、ピュアビタミンCナノカプセルなどの美容成分を更新し、“毛穴管理”に特化したテクスチャーと処方で進化しています。

毛穴の悩みに応える6製品ラインナップ

プランプハニー セラム V1

価格：30g・2,860円

プランプハニー クリーム V1

価格：50g・2,640円

スージンググリーン セラム V1

価格：30g・2,860円

スージンググリーン クリーム V1

価格：50g・2,640円

ビタギビング セラム V1

価格：30g・2,860円

ビタギビング クリーム V1

価格：50g・2,640円

プランプハニーは発酵ハチミツなど保湿・引き上げ成分を配合し、肌のハリとツヤを引き出すシリーズです。スージンググリーンはゆらぎ肌やテカリにアプローチする軽やかな処方。

ビタギビングはピュアビタミンCカプセルを搭載し、透明感と毛穴ケアを両立する設計です。

テクスチャーが導く肌質変化

各製品は“なめらかさ”と“浸透力”を重視した設計。美容液・クリームともに、ベタつかず肌になじみやすい質感を追求しています。

夜の集中ケアには濃密なテクスチャーが肌を包み、朝は軽やかに使える使用感を目指しました。

さらに、毛穴の凹凸を目立たせない※1処方を採用しており、肌の質感を整えることにもこだわっています。

日々のケアで“毛穴管理”を実感

「毛穴管理※7」というコンセプトのもと、新処方では発酵ハチミツ※3、アゼライン酸※4、ピュアビタミンCナノカプセル※5など強力成分を採用。

これらが凹凸のすみずみまでアプローチし、ふっくらと凹凸を目立たなく整えます。

夜にセラム＋クリームでの“重ねケア”、朝はセラムのみで軽仕上げ、という使い分けも可能。季節を問わず使えて、肌の印象がすこやかに変化するケア体験を提供します。

※1 凹凸の目立たない：うるおいを与えることによる

※3 発酵ハチミツ：：サッカロミセス／ハチミツ発酵液（整肌成分）

※4 アゼライン酸、ナイアシンアミド、アデノシン、グリチルリチン酸2K：整肌成分

※5 ピュアビタミンCナノカプセル：アスコルビン酸、カンジダボンビコラ／（グルコース／ナタネ油脂肪酸メチル）発酵物、ＤＰＧ、ヒマワリ種子油（すべて整肌成分）

※7 毛穴管理：乾燥した毛穴にうるおいを与えて毛穴の目立ちを気にならなくすること

毛穴ケアを、新習慣に♡

ByURのリニューアル全6製品は、肌の凹凸やテカリが気になる女性のための新たな答えです。価格は2,640円～2,860円（税込）、サイズは30g・50gで展開。

2025年10月23日（木）より、公式オンラインブティックおよび取扱店舗で発売開始されます。

日々のルーティンに毛穴管理を加えて、美しさと自信を育むスキンケアを始めてみませんか？あなたの肌に、澄みわたる透明感を。