声優の諏訪部順一さん、内田真礼さん、石川界人さん、田村睦心さん、芸人のダンディ坂野さんらが、映画「トロン：アレス」ジャパンプレミアに登壇しました。



内田さんと石川さんは先月、結婚を発表して以来、初の公の場に揃って出席。二人が登壇するやいなや、MCから “嬉しいニュースがありました！ご結婚おめでとうございます！” と紹介され、会場からは大きな拍手が起こりました。









二人は“ありがとうございます！暑い暑い”と照れ笑い。石川さんは “僕ら、イベントで緊張することはないんですけれども、さすがに（今日は）直前まで「緊張するね」って話をずっとしてた。作中では敵対する関係性ではあるんですけれども、僕らの方は仲良くさせていただいてます” とノロけ、会場は温かな笑いに包まれました。







そんな幸せ全開の新婚夫婦に対し、先輩である諏訪部さんは、 “早く言ってよ〜！” と、報告がなかったことに拗ねている様子。続けて、 “この収録してる時、全く言ってなかったですからね。ビックリしました” と語り、“さっきお祝いをあげました”と明かしました。

作中では、AI兵士が現実世界で29分しか生存できないことにちなみ、AI芸人・ダンディ坂野さんも29分で消滅してしまう本イベント。29分以上生存するための “永続コード” をゲッツするために、全員で以心伝心ゲームに挑戦しました。





「一番の見どころといえば？」というテーマに、石川さんは「赤い」・内田さんは「ライトサイクルのかっこよさ」・諏訪部さんは「全部」と答え、チャレンジ失敗。ダンディ坂野さんは、トロン隊に引かれ退場してしまいました。

そして諏訪部さんは、 “私が吹き替えを担当したアレスは、コンピュータの中で生きてるプログラム。彼が現実世界に出てきて、どのようなことを感じるのか、どう変化していくのか、というところに心を尽くした。ジャレッド・レトさん（アレス役）って目がチャーミングで情感を感じてしまうので、ついつい芝居で気持ちが乗ってしまうと、「気持ちが出過ぎてるんで、もうちょっとプログラム感出してください」ってリテイクがあったりしました” と裏話を明かし、本作の魅力をアピールしました。

