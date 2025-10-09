【義実家は運動会ダメ？】運動会当日は和やかに「来年も再来年も一緒に！」＜第14話＞#4コマ母道場
子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！
第14話 来年も再来年も、ずっと！
【編集部コメント】
皆が笑顔で運動会を迎えることができてよかったですね！ 義両親も「遠慮してほしい」と言われた経緯にはなにも触れず、エリさんに温かくお礼を言ってくれました。頑張るアオトくんの姿に元気をもらったのか、来年も再来年も運動会に来たい……と言ってくれたお母さん。どうかずっと皆でアオトくんの成長を見守ることができますよう祈っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第14話 来年も再来年も、ずっと！
【編集部コメント】
皆が笑顔で運動会を迎えることができてよかったですね！ 義両親も「遠慮してほしい」と言われた経緯にはなにも触れず、エリさんに温かくお礼を言ってくれました。頑張るアオトくんの姿に元気をもらったのか、来年も再来年も運動会に来たい……と言ってくれたお母さん。どうかずっと皆でアオトくんの成長を見守ることができますよう祈っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子