浦井健治（44）が9日、都内で行われた、主演の「デスノート THE MUSICAL」（東京建物Brillia HALLで11月24日開幕）製作発表で、8年ぶりに作品に復帰した感慨を口にした。

浦井は、15年に都内の日生劇場で上演された初演で、柿澤勇人（37）とともに主人公・夜神月をダブルキャストで演じた。今回は、吉田鋼太郎（66）が演じた死神リュークを演じる。冒頭で「夜神月から転生しました。初演から参加しています。10周年、おめでとうございます」とあいさつした。同じく復帰し、死神レム役を再び演じる濱田めぐみ（53）と「哀れな人間」を歌唱。「死に神殺しのシーンをやった時、濱田さんから『月、ムカつくわ』と言われていた。鋼太郎さんから『リューク、やれよと言われていて、かなった」と笑みを浮かべた。

06年に日本テレビ系で放送されたアニメ版「DEATH NOTE」で、同じ夜神月を演じていた宮野真守（42）に報告したことも明かし「宮野のマモチャンに言ったら『リューク、やるの？ リューク、やるの？』と言われた。自分なりのリュークを作りたい」と意気込んだ