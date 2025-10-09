『あんさんぶるスターズ！！』SELECTION 10 UNIT SONG「It's (k)not lov?」配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』より、SELECTION 10 UNIT SONG「It’s (k)not lov?」が本日フルサイズで配信開始された。
不器用な想いは、絡まっていくだけ。「ねえ、どこまで本気？」
しっとりとした大人の恋愛を描くR&Bポップ。
アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『B・O・W』が贈る、メロウでセクシーなR&Bに乞うご期待！
あんさんぶるスターズ！！ SELECTION 10 UNIT SONG
B・O・W
「It’s (k)not lov?」
10月9日配信
作詞：松井 洋平
作曲：katsuki.CF & サイトウ リョースケ & TARO MIZOTE (Relic Lyric, inc.)
編曲：TARO MIZOTE & サイトウ リョースケ (Relic Lyric, inc.)
＜収録内容＞
01.It’s (k)not lov?
02.It’s (k)not lov? (Instrumental)
配信リンクはこちら
https://bio.to/9fiF8P
【B・O・W】礼瀬 マヨイ (CV：重松 千晴)、斎宮 宗 (CV：高橋 広樹)、HiMERU (CV：笠間 淳)、蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、鳴上 嵐 (CV：北村 諒)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
関連リンク
『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/