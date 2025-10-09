A¤§! group½é´§ÈÖÁÈ¡¢½é²óÆâÍÆÊÑ¹¹¤ÇÊüÁ÷ Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÂáÊá¼õ¤±
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/09¡ÛA¤§! group¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î´ØÅì¥ì¥®¥å¥é¡¼´§ÈÖÁÈ¡ÖA¤§! group¤ÎQ¡õA¤§!¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢Ëè½µÆüÍË25»þ25Ê¬¡Á¡Ë¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¡¢9Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£½é²óÊüÁ÷¤ÎÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛA¤§! group¡¢5¿Í¤Ç¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥í¥±¤ÎÍÍ»Ò
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢½é²ó¤È¤Ê¤ë12Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖÅö½é¤ÎÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿´ë²è¤¬6½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢10·î4Æü¤ÎÁáÄ«¡¢¿·½É¶èÆâ¤Î¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Æ±Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢Áð´Ö¤¬³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
