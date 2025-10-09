21:00
メキシコ消費者物価指数（CPI）（9月）
予想　0.22%　前回　0.06%（前月比)
予想　3.76%　前回　3.57%（前年比)

21:30　
パウエルFRB議長、FRB主催会議開会挨拶（事前収録）

21:35　
ボウマンFRB副議長、FRB主催会議開会挨拶

21:45　
ベッセント米財務長官とボウマンFRB副議長、対談

10日
1:45
バーFRB理事、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

2:00　
米30年債入札（220億ドル）
バーFRB理事、カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント出席

4:45　
ボウマンFRB副議長、FRB主催会議閉会挨拶

7:00　
ブロック豪中銀総裁、ケント豪中銀総裁補佐、上院経済委員会出席


ユーロ圏財務相会合

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。