ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ消費者物価指数（CPI）（9月）
予想 0.22% 前回 0.06%（前月比)
予想 3.76% 前回 3.57%（前年比)
21:30
パウエルFRB議長、FRB主催会議開会挨拶（事前収録）
21:35
ボウマンFRB副議長、FRB主催会議開会挨拶
21:45
ベッセント米財務長官とボウマンFRB副議長、対談
10日
1:45
バーFRB理事、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00
米30年債入札（220億ドル）
バーFRB理事、カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント出席
4:45
ボウマンFRB副議長、FRB主催会議閉会挨拶
7:00
ブロック豪中銀総裁、ケント豪中銀総裁補佐、上院経済委員会出席
ユーロ圏財務相会合
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
