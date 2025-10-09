ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

メキシコ消費者物価指数（CPI）（9月）

予想 0.22% 前回 0.06%（前月比)

予想 3.76% 前回 3.57%（前年比)



21:30

パウエルFRB議長、FRB主催会議開会挨拶（事前収録）



21:35

ボウマンFRB副議長、FRB主催会議開会挨拶



21:45

ベッセント米財務長官とボウマンFRB副議長、対談



10日

1:45

バーFRB理事、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）



2:00

米30年債入札（220億ドル）

バーFRB理事、カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント出席



4:45

ボウマンFRB副議長、FRB主催会議閉会挨拶



7:00

ブロック豪中銀総裁、ケント豪中銀総裁補佐、上院経済委員会出席





ユーロ圏財務相会合



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更されることがあります。

