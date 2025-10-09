GLEATは9日、「GLEAT Ver.EX〜GLEATvs強敵〜」(後楽園ホール)を開催。セミファイナルのG-INFINITY選手権王座決定戦では、CIMA・黒潮TOKYOジャパン組と河上"シャーマン"隆一・ブラスナックルJUN組が激突。試合はCIMAがエゴイストドライバーからのメテオラでJUNから勝利して新王者に輝いた。。

空位になっていたタッグ頂点でG-INFINITYのベルト。9月の五反田大会でCIMAは「今のGLEATは面白いか？」とファンに問いかけた。「俺が考えていることはこのGLEATを底抜けに明るくして、ハッピーするためにG-INFINITYのベルトを獲りにいく」とタッグベルトへの照準を絞った。

パートナーについては「今年1月に18年半ぶりマグナムTOKYOと再会して、とんでもない物語を作った男が居てる。俺のパートナーは黒潮TOKYOジャパンしかおらんやろ！」と黒潮TOKYOジャパンを指名した。

対戦相手は、9月の名古屋大会でG-INFINITYタイトルマッチ進出チーム決定戦を勝ち上がった、河上”シャーマン”隆一・ブラスナックルJUN組に決定した。

入場からCIMA・黒潮組は場内を沸かせた。最初にCIMAが自身の入場曲で、いつも通りのコスチューム姿で単独入場。続いて黒潮が入場した。普段と同じく福山雅治の「HELLO」を1曲使い切った上で、花道からバックステージに消えた。もう1度「HELLO」が流れると、黒潮が再び入場。花道でCIMAを呼び込むといつの間にかCIMAは、黒潮と同じ唐草模様の青ベースのジャケットとコスチューム姿で現れると、ファンから大歓声が上がった。再び「HELLO」1曲使い切って入場パフォーマンスを終えた。

試合ではCIMA・黒潮が初タッグとは思えない連携の良さを見せた。河上・JUNのヒール殺法に苦しむ場面もあったが、最後はCIMAがエゴイストドライバーから必殺のメテオラで新王者に輝いた。

バックステージで黒潮は「夢じゃないよな！？シーマ・ノブナガと黒潮TOKYOジャパンがついにチャンピオンになった…こんな日が来ていいのか…」と興奮気味にコメントを残した。CIMAも「CIMAは完全に次のステージに入ったぞ…全ては俺様のために…ガハハ！！永久に防衛！」と語った。

《第0試合ではLIDET UWFルールでアクトレスガールズ勢がタッグマッチで激突》本戦開始前に「アクトレスガールズ」の選手たちによるLIDET UWFのダブルバウトが行われた。植原ゆきな・才原茉莉乃組VS福永莉子・青葉ちい組が激突し、最後は才原がチキンウイングフェースロックで青葉から勝利。試合後のバックステージでは才原は「途中に危機な瞬間はあったんですけど、ゆきなの特攻隊長のところと負けん気の強さが私を勝利に導いてくれたと思います」とパートナーに感謝した。植原は「本当は自力勝利をしたかったんですけど…」と吐露しながらも、「茉莉乃さんのアシストが出来てよかったです」と勝利を喜んだ。