【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 0−1 U-20フランス代表（日本時間10月9日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）

【映像】大関が絶品ターン→フランスMFがファウル

U-20日本代表のMF大関友翔（川崎フロンターレ）が、テクニックでU-20フランス代表MFを翻弄。バルセロナからの関心も噂される背番号10が見せたプレーにファンも騒然とした。

日本は日本時間10月9日、U-20ワールドカップのラウンド16でフランスと対戦。0ー0で迎えた延長後半にPKを与えると、これが決勝点となりベスト16敗退に終わった。

敗れた日本だが、試合のペースを握っていたし、個人技でもフランスと互角か上回るシーンが何度もあった。例えば、38分のワンシーンだ。

ハーフウェーライン付近でこぼれ球をひろった大関は、たくみな動きでプレス回避してパス。さらに、再びボールを受けると、今度はMFイラン・トゥーレ（モナコ）とFWジリアン・エンゲッサンに前後を囲まれたものの、左足のトラップから素早く右足に持ち替えて前進する。そして、一気に抜け出そうとしたところで、トゥーレにユニホームを引っ張られて転倒した。

大関はすぐさまファウルを主張。カティア・ガルシア主審がトゥーレにイエローカードを出すと、少し笑顔を交えながら納得した表情を見せた。

好プレーにファンの反響は？

このプレーにSNSのファンたちは「めっちゃくちゃ10番似合うな」「さすがにうまいな」「この年代だとさすがにレベチだなー」「ファウルでしか大関君を止められない」「ターンうめえ」「川崎の大関ヤバいよね、ビッグクラブ行くぞ」「フランスはファウルするしかない。大関友翔が素晴らしい」など称賛の声を送っていた。

今大会は10番を背負って日本を牽引した大関。スペイン・メディア『ムンド・デポルティボ』によれば、U-20W杯にスカウトを派遣しているバルセロナも関心を寄せているという。今後はロサンゼルス五輪を目指すU-22代表、そして7月にデビューしたA代表での活躍も期待される。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025）

