¼«Ì±¿Í»ö¤ò¡Ö²ÇÆþ¤ê¡×É½¸½¡¡Î©Ì±ËÜ¾±»á¤ËÈãÈ½
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎËÜ¾±ÃÎ»ËÀ¯Ä´²ñÄ¹¤¬¼«Ì±ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ò½ä¤ê¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬¡ÖËãÀ¸²È¤Ë²ÇÆþ¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¾å¤Ç¡Ö½÷Àº¹ÊÌ°Õ¼±¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¾±»á¤Ï9Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö»ä¤â¸Å¤¤Æ¬¤À¤Ã¤¿¡£¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ä¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸Å¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾±»á¤Ï8Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬ËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤ä¡¢ËãÀ¸»á¤ÎµÁÄï¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤ÈÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖËãÀ¸²È¤Ë²ÇÆþ¤ê¤·¤¿¹â»Ô¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤«¤¤¤é¤¤¤À¡£¿Í»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÀ¯ºö¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜ¾±»á¤Ï9Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÄûÀµ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌä¤ï¤ì¡ÖÂ¾¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÎÉ¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ì¤ÐÄûÀµ¤·¤¿¤¤¡£¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£