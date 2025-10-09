10月12日（日）スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。

初回放送まであと3日！放送に先駆け、「ぼくたちん家」第1話完成披露試写会を開催した。試写会前に行ったトークイベントでは、主演・及川光博（波多野玄一役）、手越祐也（作田索役）、白鳥玉季（楠ほたる役）が約300人のファンの前に登壇。作品の見どころ、撮影を重ねて知ったお互いの意外な一面などを語った。

◆及川光博×手越祐也×白鳥玉季 お互いの印象トークで会場もほっこり

日本テレビ・徳島えりかアナウンサーの紹介で、及川、手越、白鳥の3人が会場上手後方から客席通路を通ってステージへ登場すると、会場は大きな歓声に包まれた。

及川が「みんなで呼んでみよう！せーの」と呼びかけると、客席からは「ミッチー！」とレスポンスが。これに続く形で、手越と白鳥もコール＆レスポンスを通じ観客と交流し、会場を盛り上げた。

3人それぞれが紹介を終え着席すると、さっそく第1話の見どころについて質問が上がった。これに及川は「1話ですから、やはりまずは玄一・索・ほたるの出会いですね。ラストなんてゾクゾクしますよ！」と3人それぞれの出会いがポイントになると説明。さらに、アイスクリームがキーポイントになるとアピールした。

続けて、撮影現場の雰囲気を尋ねられると「基本朗らかですね。たまに僕がぐったりしてます」と笑いを誘った及川は「テゴちゃん（手越）はパカッと笑う。で、玉季ちゃんは犬とか猫とか可愛がってニコニコしてます」と2人の印象を明かした。

そんな手越は、及川について「ミッチーはいつでも王子様、って言いたいんですけど、そのぐったりとした姿をよく現場で見ています（笑）」と及川の知られざる一面を告白。及川がぐったりしている時はどう接するのか聞かれた白鳥は「お菓子をお裾分けします。でも大体断られます」と笑うと、及川は「カロリーがね」とストイックさを覗かせつつ「でもグミもらったよね」と、ほっこりとしたトークを展開した。一方で、白鳥は及川と手越に不満があると切り出し「真顔で本当のことのように嘘をつく」と2人の高度な“大人ジョーク”に翻弄されていることを明かす一幕も。

さらに、話題は先日情報解禁した本作の主題歌について。THE HIGH-LOWS（ザ・ハイロウズ）の名曲「バームクーヘン」を3人がカバー。発表時には大きな話題を呼んだが、人生初のレコーディングに挑んだ白鳥は「『こんなにすごい方たちと私が歌っていいんですか？』って思ったんですけど、参加できて良かったです」と回顧。これを受け、及川と手越は「めちゃくちゃ良かったよ！」と白鳥の歌声を絶賛し、及川も「最初は恐れ多いと思っていたんですけど、歌ってみたら楽しくて、完成して誇らしい気持ちです」とレコーディングを振り返った。

3人の息ぴったりのトークで盛り上がる中、イベント終了の時間が近づくと、各キャストより、最後の挨拶として視聴者へメッセージを贈った。

白鳥は「すごく素敵な作品なので、多分観てない人にも言いたくなっちゃうと思うんですけど、グッとこらえて、ネタバレを控えながら宣伝をしてください（笑）！」と呼びかけ。

手越は「生きていると嫌なことだったり、コンプレックスだったり、人それぞれいろんなことがあると思うんですけど、自分は一番自分の味方でいてあげて、堂々と胸を張って生きてほしい、というメッセージも込められているし、ほっこり笑えるシーンだったり、ちょっと泣けるシーンだったり、いろんなメッセージが詰まった作品になってると思いますので、ぜひこの後1話の上映会楽しんでいってください！」と笑顔でコメント。

最後に及川が「ホーム＆ラブコメディでありながら、会話の妙を楽しんでいただきたいですし、1週間ごとにどんな風に話が進んでいくのか、ワクワクしながら笑ったり、泣いたり、また笑ったり、存分に楽しんでいただきたいなと思います。そして、とにかく無事に笑顔でクランクアップの日を迎えられるよう、皆さんで応援よろしくお願いします。チャオ！」と締めくくると、会場は温かい拍手に包まれた。

その後のフォトセッションでは、客席をバックにキャスト3人と観客の集合写真をキャッチ。「ぼくたちん家」らしい、温かな雰囲気でイベントは幕を閉じた。

笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディー「ぼくたちん家」は、10月12日（日）よる10時30分より放送開始！

第1話のあらすじ・予告映像はこちら：https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/story/

◆番組概要

『ぼくたちん家』

2025年10月期日曜ドラマ 10月12日スタート 毎週日曜よる10時30分から放送

脚本：松本優紀

音楽：東川亜希子 神谷洵平

主題歌：「バームクーヘン」

インクルーシブプロデューサー：白川大介

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：河野英裕 西紀州 岡宅真由美

演出：鯨岡弘識 北川瞳

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr62ncyo3g

X：@bokutachinchi

Instagram：@bokutachinchi

TikTok：@bokutachinchi