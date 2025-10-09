充実し始めた両親の生活


日々の暮らしの中には、夫婦のすれ違い、嫁姑の関係、ご近所づきあい、家計のやりくりなど、なかなか人には打ち明けにくいモヤモヤや悩みがつきものです。ついひとりで抱え込んでしまいがちですが、実は誰もが似たような思いをしているものです。ここでは、そんな日常のお悩みやちょっとしたトラブルなどのエピソードを、コミックエッセイで紹介します。

今回は、80歳の両親のエピソードをお届けします。両親には長女、長男、次男の3人の子どもがおり、それぞれが結婚して自分たちの家庭を築いていました。しかし、次男の妻が2人の幼子を残して若くして他界。80歳の両親は「命を削ってでも面倒を見る！」と、孫や次男のために宣言します。50年ぶりの子育てですから周囲は心配していたものの、両親は新しい生きがいを得たように変化していきます。家族の絆を感じるエピソードを見ていきましょう。

老後の準備をし始めている両親


ゆっくり過ごして人生を締めくくるつもりだったが


下の弟の奥さんが他界…


両親に「変化」が


自分たちの不調ばかりを話していたときとは大違い


メリハリのある生活は輝いて見えます


健やかに育ってくれることを遠くから祈るばかりです


漫画：とんちきくま／原案：「毎日が発見ネット」みなさんの体験記