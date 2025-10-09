「母を亡くした幼い孫のために...なんでもやる！」80歳の両親が50年ぶりに子育てに奮闘【みなさんの体験記】
今回は、80歳の両親のエピソードをお届けします。両親には長女、長男、次男の3人の子どもがおり、それぞれが結婚して自分たちの家庭を築いていました。しかし、次男の妻が2人の幼子を残して若くして他界。80歳の両親は「命を削ってでも面倒を見る！」と、孫や次男のために宣言します。50年ぶりの子育てですから周囲は心配していたものの、両親は新しい生きがいを得たように変化していきます。家族の絆を感じるエピソードを見ていきましょう。
漫画：とんちきくま／原案：「毎日が発見ネット」みなさんの体験記