10月8日、ラジオ番組『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（MBSラジオ）が放送され、パーソナリティとして、メンバーの末澤誠也と佐野晶哉が登場した。4日の早朝に公然わいせつの疑いで逮捕され、活動を休止したメンバーの草間リチャード敬太容疑者について言及したのだが、その収録時の2人の装いにも注目が集まった。

「番組冒頭、末澤さんが『このたびはお騒がせしており、たいへん申し訳ございません』と謝罪し、番組について『当面、4人で継続していくことになりました』と今後も継続する旨を発表しました。さらに佐野さんも、『僕たちもまだ、何が何かわかっていない状態で、正直、まだ整理のついてない状態なんですけど』と本音を吐露しながらも、『どうなっていくかわからない状況ですけど、必死に前を向こうとがんばっておりますので、引き続きよろしくお願いいたします』と、少し声を震わせながら、ファンへの感謝の気持ちをコメントしていました」（芸能記者）

草間の騒動が発覚後、初めての放送となったため、メンバーから生の声に注目が集まっていた。さらにファンは、彼らの服装にも目を向けたようだ。

「番組の公式Xには、今回の収録中に撮影された、末澤さんと佐野さんの写真がアップされました。そこに写っていた2人は、Tシャツ姿というラフなスタイルでしたが、いつもなら指輪やブレスレットなど、アクセサリーを身につけることが多かったにもかかわらず、今回はネックレスとピアス以外、ほぼ着用していなかったのです。この変化にファンはさっそく反応し、彼らが騒動と向き合う姿勢があらわれていると話題になりました」（同前）

実際、Xには、

《誠也くんが手にアクセ1つもつけてない》

《誠也くんピアスとフェザーの最小限で晶哉くんも指輪付けてないんよね》

《2人ともリング1個もつけてないの珍しいね》

と、2人の“異変”に気づくファンが続出している。

「今回の騒動を重く受け止め、グループとして向き合う決意を感じたファンも多いようです。なかには、仲間の逮捕という衝撃に、アクセサリーを身につける気力が起きなかった可能性も指摘されています。

佐野さんはバラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）に、末澤さんは朝の『ラヴィット!』（TBS系）にそれぞれ出演するなど、グループの飛躍のため、尽力していました。そんなグループ思いのメンバーだからこそ、草間さんの思いも背負って、グループを守るという断固たる意思があるのではないでしょうか」（芸能ジャーナリスト）

デビューして、わずか1年で迎えた試練。ここからは、這い上がっていくしかないだろう。