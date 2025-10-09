U-20W杯で活躍の船越ジャパン“主将”にチェルシーが興味？ 将来性に感銘の現地記者が明かす「クラブは非常に良い印象を抱いている」
日本が誇る若き逸材にイングランドの名門が注目しているようだ。
英メディア『The Chelsea Chronicle』によると、プレミアリーグのチェルシーが、U-20日本代表DF市原吏音に興味を示しているという。
現在、チリで開催中のU-20ワールドカップで、グループステージを７得点・無失点の３戦全勝で首位通過し、ラウンド16に進んだ船越ジャパン。決勝トーナメント１回戦ではフランス相手に延長戦の末、惜しくも０−１で敗れたが、チームは大舞台でインパクトを残した。
その日本を主将として牽引したのが、RB大宮アルディージャの市原だ。大会の全４試合に先発し、守備の要としてグループステージ３試合でクリーンシート達成に貢献。加えて、DFながらも２得点を挙げるなど、攻守で印象的な活躍を見せた。
そんな国際舞台で好パフォーマンスを披露した同選手を、近年若手獲得に力を入れるチェルシーが注視しているとのこと。同クラブは大会にスカウトを派遣させており、そこで市原に好印象を抱いた模様だ。
記事内で、イギリス人記者のグレアム・ベイリー氏は「彼はこの大会で傑出している。素晴らしい将来性があり、私は本当に感銘を受けた」と絶賛。続けて、「多くのクラブが彼に注目している。特にチェルシーは非常に良い印象を抱いている」と発言したという。
世界も注目する20歳の逸材。若くしてプレミア強豪からの引き抜きはあるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
