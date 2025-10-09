123分に生まれた１点が、日本とフランスの明暗を分けた。(C)Getty Images

　現地10月８日にU-20ワールドカップのラウンド16が開催され、船越優蔵監督が率いる 　U-20日本代表が、U-20フランス代表とチリで対戦。再三チャンスを作ったものの、クロスバーとポストに当ててしまうなどし、ゴールを奪えず。スコアレスで延長戦に入ると、120＋３分にPKで決勝点を浴び、０−１で敗北を喫した。

　最後まで１点が遠かった若きサムライブルーが悔し涙を流した一方、若きレ・ブルーは歓喜の花を咲かせた。
 
　この結果を受け、フランス紙『L'EQUIPE』は「奇跡的に日本を破り、準々決勝へ」「ポストとクロスバーに救われた」などと報道。また、『Le Parisien』も苦戦ぶりを次のように伝えている。

「サムライブルーが試合を支配していたと言わざるを得ない。前半、彼らはフランスの陣地を攻め立てた。しかし、日本は最後の仕上げで技術と運に欠け、35分にバー、その35秒後にポストを直撃した。

　ベルナール・ディオメド監督のチームは、チャンスを確実にモノにしただけでなく、グループステージ３戦全勝のチームに対して、大きな成果を上げた。チリで開催されている今大会の準々決勝では、パラグアイを１−０で下したノルウェーと対戦する」

　決定力は世代を問わず、日本の長年の課題だ。

