「受け入れるつもりはない」ラ・リーガの“アメリカ開催”にバルセロナのオランダ代表MFが猛反対。「クラブは報酬を得られるが…」
現地12月21日のラ・リーガ第17節、バルセロナ対ビジャレアルはアメリカでの実施が予定されている。
先日、UEFA（欧州サッカー連盟）は上記の対戦カードのマイアミ開催を承認。同連盟はこの決定を例外的と主張しているが、すでにこの案に対しては、選手や監督、そして現地サポーターから批判の声が挙がっている。
そのような状況下で、異を唱えている選手の一人が、バルセロナのオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングだ。
同選手は、スペイン『El Chiringuito TV』で「マイアミでプレーするのは好ましくないし、賛成できない。リーグとして公平ではない。ホームから離れて中立地で試合をすることになるため、選手たちにとっても良いことではない」と連盟の決定を非難した。
続けて「クラブにとっては、この計画はブランド拡大のチャンスだろう。彼らにとってはそれが全てのはずなので、立場は理解できる。しかし、受け入れるつもりはないし、共感もできない。クラブは報酬を得られるが、アメリカでリーグ戦を戦うことには賛成できない」と繰り返し、反発した。
所属選手も否定的な意見を述べるラ・リーガのアメリカ開催。実現すればリーグ史上初となるが、果たしてどうなるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
