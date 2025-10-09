マンCは今季、“復活”を果たせるのか。英国人記者が「影響力のある存在」と期待する選手は？【現地発】
私はプレミアリーグ第７節のブレントフォード対マンチェスター・シティ戦を取材するため、10月５日にブレントフォード・コミュニティ・スタジアムに足を運んだ。
マンチェスター・シティは昨季、リーグ戦３位フィニッシュ。それまでプレミア４連覇中だったことを考えると、不本意なシーズンだったと言えるだろう。今季、彼らが「圧倒的な強さを取り戻すことができるのか」というテーマは、イングランド国内で頻繁に議論されている。
そんなシティの運命を左右する主要選手の１人がフィル・フォーデンだ。2023-24シーズンにリーグ年間最優秀選手に輝いたこのMFは昨季、パフォーマンスが急激に低下。彼の不調がチームの不振にもそのまま繋がったことを考えると、フォーデンがいかにチームにとって影響力のある存在かがわかる。そして彼は「ピッチ外での精神的な問題」を抱えていたことも告白している。
しかし、クラブやジョゼップ・グアルディオラ監督の支えもあり、フォーデンは今季、徐々に本来の姿を取り戻しつつあるように見える。また、今回のゲーム会場であるブレントフォード・コミュニティ・スタジアムは彼にとって非常に相性が良く、ここでの直近６試合で６ゴールを挙げている。
そんなイングランド人はブレントフォード戦にフル出場。チームは開始９分にアーリング・ハーランドが奪った先制点を守り切って１−０で勝利したものの、目立った活躍は見せられず、これまでのブレントフォード戦で見せてきたパフォーマンスとは程遠かった。
それでも彼が輝きを取り戻せば、“シティ復活”が見えてくるに違いない。
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー（Steve Mackenzie）／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
