王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は8日、イタリアの首都ローマで同国のタヤーニ副首相兼外務・国際協力大臣と会談した。新華社が伝えた。

王氏は、「中国とイタリアの国交樹立から今年で55年になる。過去半世紀余り、中国とイタリアはハイレベルな実務協力を展開し、質の高い人的・文化的交流を推進し、成果に富む包括的な戦略的パートナーシップを築いてきた。中伊交流の歴史は、開かれた協力を行い、共に発展を図ることが、両国の文化的遺伝子と現実的必要性に基づく正しい選択であり、両国の根本的・長期的利益にかない、両国民の共通の願いにもかなうことを十分に証明している。中国側は、イタリア側と共に決意を固め、妨害を排除し、包括的な戦略的パートナーシップの強化に関する行動計画を積極的に実行に移し、二国間協力がさらに多くの成果を挙げる後押しを行い、両国経済の発展に助力していくことを望んでいる」とした。

また、タヤーニ副首相兼外務・国際協力大臣は、「伊中関係は極めて重要であり、両国は戦略的パートナーシップの枠組みで各分野において顕著な協力の成果を挙げ、建設的な互恵関係を築いてきた。経済・貿易協力は伊中関係発展の重要な原動力であり、双方が伊中政府間委員会や経済協力合同委員会などの二国間メカニズムを通じて対話や交流を強化し、実務的協力を深化させ、3カ年行動計画をしっかりと実行に移し、両国の包括的な戦略的パートナーシップのたゆまぬ縦深発展を後押ししていくことを希望する」とした。（提供/人民網日本語版・編集/NA）