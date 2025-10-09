¡ÚJuice=Juice¡Û¾¾±ÊÎ¤°¦¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö·ä¥¢¥â¡×¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö»Å»öµ¢¤ê¤È¤«ÅÜ¤é¤ì¤¿¸å¡×
¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJuice=Juice¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£Ê®¿å¹¾ì¤ÇNEW¥·¥ó¥°¥ë¡Ø»Í¤Î¸Þ¤Î¸À¤ï¤ºñ¥¡Ê¤µ¤Ã¡Ë¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤¢¤²¤¿/À¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ»»20ËçÌÜ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÎÓ¿Î°¦¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡ÈÏ¢Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¡É¤È¡¢´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃÊ¸¶ÎÜ¡¹¤µ¤ó¡£¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËSNS¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ä¤¢¤é¤Ð¥¢¥â¡¼¥ì=·ä¥¢¥â¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈOCHA NORMA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö·ä¥¢¥â¡×¤È¤«¤Î¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÁÛÄê³°¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡£È¯Çä¸å¤â¡Ö·ä¥¢¥â¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡É¤È¡¢¡Ö·ä¥¢¥â¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£Í³°¦¤µ¤ó¤¬¡¢¡È¥é¥¤¥Ö¤Î¶õ¤»þ´Ö¤ËÀÐ»³ºéÎÉ¤Á¤ã¤ó¤È2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¡Ö·ä¥¢¥â¡×¤·¤ÆÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡É¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¤Ç¤âÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ä¥¢¥â¡×¡£¾¾±ÊÎ¤°¦¤µ¤ó¤Ï¡È¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¼ºÎø¤µ¤¨¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Á¤ã¤¨¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª»Å»ö½ª¤ï¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢·ä¤¢¤é¤Ð¥¢¥â¡¼¥ì¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£»Å»öµ¢¤ê¤È¤«ÅÜ¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¡Ö·ä¥¢¥â¡×¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡É¤È¡¢¡Ö·ä¥¢¥â¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤ÎMV»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡È½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡É¤È¤·¤Ä¤Ä¡È¸«³Ø¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤¬¡ÊÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤ò¡ËÉ½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡É¤È¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡ÈËÜÅö...¤Ç¤¹¤«¡ª¼«³Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¤µ¤Ê¬¤È¥Ó¥Ã¥¯¥êµ¤Ê¬¤¬¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡É¤È¡¢¶Ã¤¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡ÈÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¥°¥ó¥°¥óµÛ¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ò»ä¤â´¶¤¸¤ë¡É¤È¡¢¥Ç¥¤ëÀèÇÚ¤Î´é¤ò¤·¤Æ¸ì¤ë¹©Æ£¤µ¤ó¤ò¡¢¹¾Ã¼ÈÞºé¤µ¤ó¤â¡È¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÇÚ¡É¤È¡¢Ë«¤á¤½¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÃÊ¸¶¤µ¤ó¤ÏÎÓ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¤³¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ÇºÇÇ¯¾¯¤Î¿Î°¦¤Á¤ã¤ó¤¬¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¥é¥¥é´¶¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¡É¤È¡¢´üÂÔ¤Î´ãº¹¤·¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤ÎºÂ¤ò¾ù¤Ã¤¿·Á¤Î±óÆ£ºÌ²ÃÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¡¢Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×MV¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤¬¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀîÅèÈþÉö¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ë»þ¤¬¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¤È¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡¢¥É¥¥É¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¡É¤È¡¢ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡È¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤È¤«ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²óÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀîÅè¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¥¢¥â¡¼¥ìÀîÅè¡×¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡È½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤¼¤Ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¾Ð´é¡£¤½¤ó¤ÊÀîÅè¤µ¤ó¤ò¡¢ÃÊ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡È¥«¥ï¥¤¥¤¤Ê¤¡¡É¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
