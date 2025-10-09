フォロワー数1万人！【無印良品】今どきママがお手本♡「垢抜けパンツコーデ」
毎日のコーデがシンプルになりがちで、パンツスタイルにマンネリを感じることも。そんなときに参考にしたいのが、Instagramで「フォロワー数1万人」を突破した【無印良品】のスタッフさん。ママスタッフならではの、動きやすさとおしゃれ感を両立してくれそうな着こなしに注目したいところ。今回は、そんなスタッフさんのおしゃれなパンツコーデをご紹介します。
腕まくりで垢抜けるシンプルコーデ
リラックス感のあるパンツに、程よくフィットするトップスを合わせたバランスの良いスタイル。メリハリのあるシルエットと、袖をラフにまくって手首を見せることで垢抜けた印象に。シンプルなモノトーンコーデに、ネックレスや時計などの小物が映えておしゃれ感をプラスしています。動きやすそうで、デイリーコーデにも取り入れやすそうです。
きれいめシャツにカジュアルパンツでこなれ感アップ
生成のシャツにカーキのパンツを合わせた、きれいめカジュアルスタイル。上品さのあるシャツにカジュアルなパンツを組み合わせて、こなれた印象に。ナチュラルな素材感のバッグもコーディネートのポイントになっています。やわらかさと落ち着きのある色合わせで、優しげな雰囲気が漂うスタイルです。
いつものコーデも柄パンツで垢抜けスタイルに
チェックパンツを取り入れて、シンプルなコーデを少しアップデート。普段は無地のパンツに頼りがちなコーデも、柄物を取り入れることで垢抜けた印象に。温かみのあるブラウンが入ったチェック柄は、季節感がありトレンド感もプラスしてくれそうです。落ち着いたトーンで派手になりすぎず、柄物に抵抗がある人もチャレンジしやすそう。
濃色ジーンズで上品見えのカジュアルスタイル
ベーシックなアイテム同士を組み合わせた、きれいめカジュアルスタイル。ジーンズは、濃色と太すぎないシルエットで上品さがあり、大人世代にも取り入れやすそうです。動きやすいので子どもと公園へ行く日にも活躍しそうですが、おしゃれ感もあるのでショッピングなどちょっとしたお出かけにもぴったり。毎日のコーデから週末のお出かけまで活躍してくれそうな、ママにもおすすめのスタイルです。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Natsumi.N