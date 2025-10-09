お手やハイタッチをしてくれる芸達者な黒猫の姿が話題になっています。動画には「こ、これは天才猫です」「どうやって覚えたの！？」等のコメントが寄せられ、35.3万回再生されています。

【動画：黒猫に『お手』『おかわり』と言うと…想像を超えてくる『天才的な反応』】

芸達者なマリンくん

TikTokアカウント「まちゃぽ」に投稿されたのは、芸達者な黒猫のマリンくんの姿です。飼い主さんが「おすわり」と言うと、すぐに座るマリンくん。続いて、飼い主さんが「お手」「おかわり」と言うと、マリンくんは左手と右手を順番に出したそう。

そして、最後に飼い主さんとハイタッチ！飼い主さんの指示を完璧にこなした賢すぎるマリンくん。飼い主さんはたくさん頭を撫でて褒めてあげたそうでした。

たまにはこんな日も…

マリンくんにお手を教える時は、餌を持って手を握ったりということを繰り返して教えていたそう。他の投稿では、おやつがないとなかなかお手をしてくれないマリンくんの姿も投稿されているようです。

飼い主さんが「お手」と言うものの、マリンくんは、「おやつはないの？」というように飼い主さんのことをつぶらな瞳でみつめていたそう。言うことを聞いてくれない日もとても可愛いマリンくんでした。

高速でお手おかわりハイタッチ

ちゅ～るが大好きなマリンくん、ちゅ～るが目の前にあると芸のやる気も違うようです。ちゅ～るを目の前に用意して、マリンくんにお手・おかわり・ハイタッチをお願いすると…？

3つの芸を高速でやってくれたそう！「早く食べたいにゃん」と言うように慌てて芸をしてくれたマリンくんに、飼い主さんはご褒美にたっぷりちゅ～るをあげたそうでした。

最初にご紹介した投稿は35.3万回以上再生され「こ、これは天才猫です」「どうやって覚えたの！？」「かわいいー！紛れもなく天才です！！」等のコメントが寄せられ、芸達者なマリンくんに驚く人が続出したようでした。

TikTokアカウント「まちゃぽ」では、マリンくんの可愛い姿が投稿されています。ほのぼのとした日常のワンシーンに癒されると話題です。

写真・動画提供：TikTokアカウント「まちゃぽ」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。